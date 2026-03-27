Tamara Falcó, su sorprendente y divertida confesión sobre con quién duermen cada noche Íñigo Onieva y ella

Fiel a su cita semanal con 'El Hormiguero', Tamara Falcó ha vuelto a acaparar todo el protagonismo este jueves durante su tertulia con Pablo Motos, Nuria Roca, Juan del Val, y Cristina Pardo.

En primer lugar, con la sinceridad que la caracteriza, la hija de Isabel Preysler ha dado su opinión sobre el fallecimiento de Noelia Castillo, la joven de 25 años que horas antes cumplía su deseo de morir después de una larga batalla legal dos años después de solicitar la eutanasia.

Reconociendo que es "súper difícil" ponerse en el lugar de la fallecida porque "yo he tenido una vida totalmente distinta", sí ha confesado que "yo he pasado por momentos muy difíciles donde he pensado incluso que no había salida y en cosas muy oscuras". "Pero sé que hay esperanza. Muchas veces pensamos que es el final, que la única solución es terminar con esa existencia. Sin embargo, no es así" ha asegurado.

"Con 25 años es muy triste que pienses que tu historia está ya toda escrita" se ha lamentado, pronunciándose además sobre "esas personas que han decidido que era válido que Noelia terminada su vida, que ese dolor era suficiente como para tirar la toalla. No, yo creo que hay esperanza... Es muy difícil verlo en esas situaciones, pero para eso estamos el resto, para ayudar a salir de ahí a esas personas" ha concluido, coincidiendo con sus compañeros de debate en que "hemos fallado como sociedad".

TAMARA DESVELA CON QUIÉN DUERMEN CADA NOCHE íÑIGO ONIEVA Y ELLA

Además, y a raíz de un estudio norteamericano que señala que las mujeres duermen mejor con sus perros que con sus parejas, la marquesa de Griñón ha revelado divertida que "yo duermo con cuatro y mi pareja", descubriendo para sorpresa de Pablo Motos que Íñigo Onieva y ella dejan a cuatro de sus cinco mascotas, Jacinta, Missy, Dalkkung y Nala -ya que como ha comentado Vanilla, su Golden Retriever, es demasiado grande- alternarse para dormir cada noche con ellos.

Como ha relatado entre risas, "primero hay que quitar los 200 cojines y ellas ya nos están esperando. Después están un poco incómodas y también tenemos camitas para ellas, pero normalmente entre Iñigo y yo siempre hay una, nos intentamos abrazar y da igual, a veces pensamos que está muriendo por asfixia pero se mantienen".

Después de que Juan del Val, impactado, le preguntase si el perrito en cuestión se queda toda la noche en la cama, y de que Tamara haya asegurado que "sí", Nuria Roca ha querido saber si la mascote duerme sobre la cama o entre las sábanas: "Sobre, y eso que les limpiamos las patitas cuando salen a la calle", ha explicado con naturalidad la hermana de Ana Boyer, reconociendo que aunque "alguna ronca, desde que las he puesto a dieta menos".

Al ver que su compañero no estaba nada convencido, Tamara ha defendido su decisión asegurando que sus perras "no duermen dentro de la cama, es encima, y no sueltan pelo, son hipoalergénicas, están todas fenomenal y muy limpias".