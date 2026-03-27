La National Gallery lleva al Camden londinense un enorme mural con la jungla de Rousseau

Londres 27 mar (EFE). La National Gallery de Londres inauguró este viernes su proyecto ‘Murals reMastered', que traslada algunos clásicos de la pintura al paisaje urbano en todo el Reino Unido con la obra 'Surprised!' (1891) de Henri Rousseau.

'Surprised!', en esta versión mural, tiene una escala de 40 metros y puede visitarse en el icónico barrio londinense de Camden.

La iniciativa contempla expandir los más de setecientos años de pinturas que alberga la pinacoteca británica, localizada en Trafalgar Square, a las calles y plazas británicas para acercar el arte a todos los públicos, independientemente de su procedencia.

'Surprised!' de Rousseau, creado en 1891, es el primero de una serie de una veintena de cuadros de la jungla pintada por el artista francés, (1844 - 1910).

Sus dimensiones originales son 129 por 161 centímetros y la National Gallery, junto con Global Street Art, lo han llevado a una pared de cuarenta metros en Jamestown Road de Camden, ubicación frecuentada por alrededor de dos millones de personas al mes, situada cerca del zoológico de Londres.

La iniciativa surge gracias al éxito de 'La Anunciación' (1333) de Simone Martini, con el Ángel Gabriel a gran escala en el 353 de Fulham Road en el sur de Londres, que ha tenido siete millones de visitas desde diciembre de 2024. Ese mural se inauguró con motivo de la celebración del 200 aniversario de la National Gallery.

"La colección de la National Gallery pertenece al país, y a través de 'Murals reMastered' estamos encontrando formas nuevas e ingeniosas de compartirla más allá de sus muros (...) esperamos despertar la curiosidad, el diálogo y la conexión, llegando a un público que quizás nunca antes haya tenido la oportunidad de contemplar estas obras", expresó su director Gabriele Finaldi.