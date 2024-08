Gustavo Guillermo da la última estocada a Carmen Borrego y se niega a sumarse al reto en apoyo a María Teresa Campos

Cada vez más cómodo en su faceta de colaborador televisivo, Gustavo Guillermo se ha vuelto a sentar en el plató del programa 'Fiesta' para responder a Carmen Borrego después de que la hija de María Teresa Campos le pidiese que "no enguarrase" su vida familiar hablando de su distanciamiento con su hijo José María Almoguera. Rotundo, el que fuera chófer de la inolvidable colaboradora ha confesado que está "muy dolido" con las hermanas y ha asegurado que aunque "Carmen dice que no dice cosas sobre mí, tengo amigos que me dicen que a la espalda dice cosas sobre mí". Y ha lanzado una advertencia, afirmando que él también tendría cosas que decir sobre ellas aunque nunca lo hará. "Yo nunca he dicho 'voy a contar esto de vosotras'" ha apuntado, negando así que tenga en mente revelar detalles acerca de la familia Campos como se ha especulado. "Yo tengo mi vida y no quiero saber nada de ellas" ha sentenciado, dejando claro que no quiere saber nada ni de Terelu ni de Carmen. Tanto es así que al abandonar el programa Europa Press 'invitaba' a Gustavo a que se sumase al reto que ha iniciado la menor de las hermanas en redes sociales en apoyo a María Teresa Campos para que se deje de hablar sobre su vida privada -y su relación con Edmundo Arrocet- y se hable tan solo de su trayectoria profesional, 'Cámbiate las gafas'. Y muy serio, el chófer se ha negado a unirse a este movimiento que se ha convertido en viral en los últimos días, dando así la estocada definitiva a Carmen y la espalda a la recordada presentadora, que fue como una segunda madre para él en los 34 años que trabajó como su chófer. "Es que no puedo decir nada, no voy a decir nada más. Venga hasta luego" ha afirmado esquivo, rechazando así mostrar su apoyo a Teresa Campos.

