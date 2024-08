VÍDEO: Albares apela a coordinación con otros socios sobre Venezuela: "No es una carrera para ver quién llega más lejos"

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado que cualquier gesto por parte del Gobierno con respecto a la actual crisis en Venezuela llegará de forma consensuada con otros socios, porque "esto no es una carrera", lo que implica aparcar por ahora un hipotético aval al triunfo opositor. "No es una carrera para ver quién llega verbalmente más lejos en sus demandas con cero eficacia, sino de ser eficaces en nuestro apoyo a la democracia en Venezuela", ha resumido durante una comparecencia en la comisión de Asuntos Exteriores del Senado en la que ha advertido de que la situación "evoluciona día a día". Albares, que ha pedido "que se respete la voluntad democrática de los venezolanos", ha sugerido que España no dará por ahora ningún paso adicional en materia de reconocimiento a la posible victoria de la oposición en Venezuela, apelando entre otras cosas a la necesidad de consensuar cualquier gesto con otros actores internacionales. En este sentido, y dado el compromiso con la celebración de unas elecciones libres, Albares ha cargado contra los "bulos" y "falsedades" que a su juicio vierte el PP para defender que España ha sido "firme" y lo ha sido desde la "primerísima hora" de la mañana del 29 de junio. Ha reiterado un llamamiento para lograr la publicación de las actas por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que dio como vencedor de los comicios del día 28 al actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, pese a las acusaciones de fraude. "Una vez analizadas las primeras informaciones que llegaban desde Caracas, expresé ya públicamente que la voluntad democrática del pueblo de Venezuela debe ser respetada y pedí la presentación de las actas de todas las mesas electorales", ha recordado. Albares ha defendido en su comparecencia que el compromiso del Gobierno con la democracia en Venezuela es firme, como se habría demostrado en el respaldo del Acuerdo de Barbados entre chavismo y oposición y en la defensa de dos "herramientas clave" como son la observación electoral y las sanciones. En relación a los castigos impulsados desde la UE, el ministro ha defendido que se trata de una herramienta "proporcional, flexible, temporal". "No son un fin en sí mismas", sino que el objetivo, según Albares, pasa por avanzar hacia la "normalización política" en el país sudamericano. CONTACTOS CON EL GOBIERNO DE MADURO Antes de entrar en comisión, Albares ha anunciado que el lunes habló por teléfono con su homólogo venezolano, Yván Gil y con los principales líderes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González, para avanzar hacia una solución "dialogada" y "negociada" de la actual crisis. "España viene hablando con Gobierno y oposición y lo va a seguir haciendo para ayudar al pueblo hermano de Venezuela", ha dicho Albares en declaraciones a la prensa. Asimismo, ha subrayado que existe una "sintonía total" con la labor del Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, y un "contacto diario". De hecho, a petición de España, Venezuela será uno de los temas en la agenda del Consejo de Asuntos Exteriores previsto para el 29 y el 30 de agosto, ha anunciado Albares. ESPAÑA REPRESENTARÁ A REPÚBLICA DOMINICANA El jefe de la diplomacia española ha asegurado que el papel de España "lo reconoce y lo agradece" la oposición y ha enfatizado que esta labor incluye también otros contactos con gobiernos de América Latina. La semana pasada, Albares habló con los cancilleres de los principales países mediadores: Brasil, Colombia y México. El ministro ha confirmado que, fruto de estos contactos, y con la connivencia del Gobierno de Nicolás Maduro, la Embajada de España en Caracas asumirá los intereses diplomáticos de República Dominicana tras la salida de su personal. "España siempre estará a disposición de todos los países y todos los pueblos hermanos de América Latina", ha enfatizado. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/897416/1/albares-aboga-coordinarse-socios-venezuela-no-carrera TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

