Samsung Help permitirá localizar y recuperar los datos almacenados en dispositivos Galaxy robados

Samsung ha lanzado el programa Samsung Help, diseñado para ayudar a los usuarios que hayan sufrido el robo de su 'smartphone' y que introduce funciones para localizar el dispositivo, recuperar los datos almacenados y con facilidades para adquirir un nuevo teléfono móvil. Samsung ha reconocido que, cuando se pierde un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo, uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los usuarios no es solo dejar de disponer del producto en sí o su valor económico, si no que también se pierde la información que almacenada. Es el caso de imágenes, documentos, conversaciones, trabajos o recuerdos, que tienen valor incalculable tanto para el ámbito personal como el laboral. En este sentido, la compañía surcoreana ha compartido su intención de ayudar a aquellos usuarios que hayan sido víctimas del robo de su dispositivo, facilitando todo el proceso tras la desaparición del 'smartphone', desde cómo encontrarlo hasta "disfrutar de un nuevo terminal". Para ello, ha anunciado la disponibilidad del programa Samsung Help, un servicio de atención -tanto telefónico como 'online'- en el que expertos de Samsung ayudan a los usuarios a recuperar y proteger los datos personales del dispositivo robado, así como a localizarlo y a obtener una serie de ventajas a la hora de adquirir un nuevo 'smartphone'. Para participar en el programa, será necesario acreditar la denuncia de la sustracción, el ticket de compra, el IMEI -el código que identifica el dispositivo- y el DNI, según ha indicado la firma en un comunicado. Tras ello, los usuarios afectados pueden contactar con el servicio de atención, donde expertos explicarán cómo se ha de bloquear el terminal o cómo se puede localizar. Asimismo, con este programa, exclusivo para dispositivos Samsung, los afectados también podrán recibir ayuda para eliminar o recuperar datos esenciales que estuviesen almacenados en el 'smartphone' robado y que podrían estar en riesgo en manos de delincuentes. No obstante, Samsung ha recordado que, aún en caso de robo, los datos de los usuarios almacenados en dispositivos Galaxy están protegidos, ya que estos 'smartphones' vienen con la tecnología de seguridad Samsung Knox integrada. Esta plataforma multicapa de Samsung, que se incluye desde el proceso de fabricación tanto en 'software' como en 'hardware', permite que toda la información se mantenga a salvo, tanto en entornos personales como en soluciones adaptadas para empresas. El programa Samsung Help también contempla los posibles gastos que tienen que afrontar los usuarios tras sufrir el robo de su 'smartphone'. En este sentido, la compañía proporcionará facilidades de compra a la hora de adquirir un nuevo terminal. Así, ofrecerá el 25 por ciento de descuento en la gama de dispositivos móviles en Samsung. Igualmente, en base a su compromiso de acercar la tecnología a las personas, ofrecerá una financiación de hasta 36 meses sin intereses. Siguiendo esta línea, los usuarios también podrán contratar la póliza anual de Samsung Care, que ofrece un servicio de seguro adicional para dispositivos Galaxy, con los 3 primeros meses de regalo.

Compartir nota: Guardar Nuevo