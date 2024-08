Hansi Flick encabeza la nueva camada de entrenadores de LaLiga EA Sports

La temporada 2024/25 de LaLiga EA Sports trae novedades en los banquillos de varios equipos, entre ellos, el del FC Barcelona, que dio las riendas al alemán Hansi Flick tras la rocambolesca salida de Xavi Hernández, mientras que el Sevilla estrena también nuevo proyecto tras varios intentos fallidos. La nave azulgrana vuelve a la casilla de salida tras dos temporadas y media con Xavi como entrenador. El exjugador, mito del Barça sobre el césped, no terminó de cuajar, aunque recuperó el título de Liga en la 2022/23 y su falta de fe en los recursos económicos del club adelantaron el final de su contrato. El técnico catalán protagonizó una despedida en diferido en enero, después cambió de opinión y, como postre, fue el presidente, Joan Laporta, quien cambió la suya para despedirle. El nuevo jefe del Barça es Hansi Flick, técnico alemán que lo ganó todo con el Bayern de Múnich entre 2019 y 2021, cuando logró un histórico 'sextete', y que no tuvo éxito como seleccionador de su país. Flick llevaba sin entrenar desde septiembre de 2023, después de 25 partidos con 'Die Mannschaft', y ahora tendrá la mayor lupa que haya tenido nunca sobre su trabajo. El entorno azulgrana exigirá al alemán ganar y jugar bien desde el primer día, con el reto de la 'Champions', que no ganan desde 2015, y el doméstico de frenar al campeón Real Madrid, ahora con Kylian Mbappé, y evitar el 'sorpasso' de un Atlético bien reforzado a su vez y con un trabajo de más de una década de Diego Pablo Simeone. Por otro lado, Xavi García Pimienta, quien precisamente sonó como posible nuevo técnico azulgrana, se convirtió este verano en nuevo entrador del Sevilla. El preparador catalán salió del filial del FC Barcelona rumbo a la UD Las Palmas, equipo al que subió a Primera División y mantuvo la pasada campaña. García Pimienta da un salto profesional importante aunque el Sevilla está en horas bajas. El conjunto andaluz lleva seis entrenadores en los últimos dos años y, aunque con José Luis Mendilibar salió bien con la conquista de la séptima Liga Europa, el equipo de Nervión ha sido más protagonista por su lucha en zona baja de la tabla. García Pimienta, técnico reconocido por su estilo de posesión y ataque, confía en devolver la grandeza al Sevilla para crecer juntos logrando un billete a Europa. Además, otros tres equipos estrenarán entrenador esta campaña: UD Las Palmas, Mallorca y Osasuna. En los canarios es consecuencia lógica de la salida del catalán, quien dejó buen recuerdo por su fútbol a pesar de un mal tramo final de la pasada campaña. En Gran Canaria tenían claro su sustituto, aunque tuvieron que esperar al desenlace del 'playoff' de ascenso de LaLiga SmartBank. El elegido era y fue Luis Carrión, quien se quedó a un paso de subir a Primera con el Real Oviedo. El técnico barcelonés hará su debut en la máxima categoría en una Las Palmas que tendrá el objetivo de no descender. Con todo, viendo lo cerca que estuvo del milagro con el equipo 'carbayón', al que cogió en la séptima jornada liguera en septiembre, no hay nada descartado en los 'pío pío'. ARRASATE Y VICENTE MORENO PARA MALLORCA Y OSASUNA Mientras, de Osasuna a Mallorca viajó Jagoba Arrasate, tras seis años como 'rojillo' para no cambiar del todo de color aunque ahora será bermellón. El técnico vasco hizo de los navarros un equipo de autor, con mucha garra e intensidad, y en Palma confían en que haga lo mismo para alargar una era ilusionante. Sólo hace seis años que el Mallorca estaba en Segunda División B y, desde entonces, el equipo se ha hecho fuerte hasta jugar una final de Copa del Rey. Tras el carismático Javier Aguirre llega el mariscal Arrasate, mientras que en El Sadar es Vicente Moreno quien dirigirá un pasional barco osasunista, instalado en mitad de tabla con su predecesor. El técnico valenciano, ex del Mallorca y Espanyol, con sendos ascensos a la elite, o Almería, tendrá un grado de exigencia alto en busca de mostrar el porqué de su caché como entrenador. Por otro lado, no son nuevos, pero tras media campaña pasada o menos en sus respectivos banquillos, hay varios técnicos que esperan aprovechar el empezar desde el principio. Así, Marcelino García Toral, que ya lanzó al Villarreal desde su regreso en noviembre, o Claudio Giráldez, preparador del Celta desde marzo, han tenido ya tiempo para que dos equipos de renombre vuelvan a rendir. Iñigo Pérez también arranca con el Rayo Vallecano tras llegar en febrero. En cuanto a veteranos, el récord sigue siendo el del 'Cholo' Simeone, que afrontará su decimotercera temporada completa con el Atlético, mientras que Carlo Ancelotti firmará su sexto año en el Real Madrid, en dos etapas, cuarto año en la segunda. Igualmente pueden presumir de ello Imanol Alguacil, Ernesto Valverde, Míchel o José Bordalás en la Real Sociedad, el Athletic Club, el Girona y el Getafe. Tampoco se mueven de sus banquillos Manuel Pellegrini (Real Betis), Rubén Baraja (Valencia) y Luis García Plaza (Deportivo Alavés). Además, los recién ascendidos Leganés, Real Valladolid y Espanyol están bajo las órdenes de Borja Jiménez, Paulo Pezzolano y Manolo González, todos ellos en lo que será su estreno como entrenadores en la máxima categoría del fútbol español.

