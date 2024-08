Puente avisa de que está "deseando" comparecer y que Talgo se ha puesto "las pilas" ante las incidencias

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha avisado de que está "deseando" comparecer para explicar con "calma" en sede parlamentaria las incidencias que están afectando a los servicios ferroviarios españoles, entre otras cuestiones. Así se ha pronunciado Puente en una entrevista en 'RNE' recogida por Europa Press, donde ha respondido al Partido Popular, dado que los populares han solicitado la comparecencia del titular de Transportes por el caos ferroviario. "Creo que las comparecencias parlamentarias siempre son una buena ocasión para explicarse con calma y aportar información y datos", ha defendido Puente, quien ha asegurado que lo que busca es "sacar al país de esa constante hipérbole, de esa falta de rigor con la que la derecha analiza las cosas". No obstante, el titular de Transportes ha reconocido que España está atravesando un verano "muy complicado" desde el punto de vista de la operativa ferroviaria, ante lo que ha avanzado que "las cosas tienen explicación". "Creo que es importante que tengamos oportunidad de hacerla en sede parlamentaria con la calma que ello requiere", ha explicado. Puente ha destacado las más de 500 incidencias que se han producido desde finales de mayo en la red ferroviaria española y ha explicado que el Gobierno necesita "algo de tiempo" para explicar la situación. Particularmente, se ha referido al ecosistema ferroviario madrileño, "que de alguna manera es el faro o el termómetro de cómo van las cosas" en términos nacionales. A pesar de "estar avanzando", Puente ha señalado que hay que ser conscientes de que actualmente España vive "un momento de transformación y de mucha obra", que va a ocasionar molestias. TALGO SE HA PUESTO "LAS PILAS" Puente ha comentado que desde que Transportes hizo pública la situación con el modelo 106, "Talgo se ha puesto las pilas". Así, la compañía ha puesto un técnico en cada tren y un técnico en el centro de control de mando, al tiempo que, según Puente, se están reduciendo las incidencias. "Llevamos cinco días en el que las incidencias en el 106 se han reducido mucho y ninguna ha sido crítica", ha considerado el titular de Transportes. Además, Puente ha confirmado que su compra en el año 2016 "fue una decisión muy arriesgada". "Ha llegado ocho años después y está dando muchos problemas. Tendremos que intentar solucionarlo, pero no es un problema de Renfe, ni tampoco de Óscar Puente", ha sentenciado. En referencia al compromiso de puntualidad, Puente ha avanzado que en "este escenario" no se puede seguir manteniéndolo, aunque no descarta que, a lo mejor, "en un tiempo en el que el ecosistema ferroviario español se estabilice, se podría podríamos volver a un compromiso similar, pero en estas circunstancias es un suicidio económico". PASAJEROS DE RENFE A IRYO O OUIGO Preguntado por si esta problemática con Renfe provoca que los viajeros puedan pasarse a iryo o a Ouigo, Puente ha rechazado esta posibilidad. "Esto no se asocia a Renfe, se asocia a Óscar Puente", ha afirmado. "Yo soy el enemigo a abatir, yo soy el ministro que para los trenes", ha destado Puente. En este contexto, Puente ha afirmado que en este momento "hay más incidencias de las que le gustaría" y ha negado que el problema sea Renfe, dado que hay veces que el problema pasa por una catenaría, "y eso no es un problema de los trenes".

