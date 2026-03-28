"La verdadera seguridad se basa en la colaboración", subraya Zelenski a su llegada a Catar

Berlín, 28 mar (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, subrayó este sábado a su llegada a Catar que "la verdadera seguridad se basa en la colaboración" y expresó la disposición de Ucrania de compartir su experiencia en materia de defensa.

"Llegué a Catar. La verdadera seguridad se basa en la colaboración: valoramos a todos y estamos abiertos a apoyar a todos aquellos dispuestos a trabajar juntos por este objetivo", escribió Zelenski en un breve mensaje en X.

Previamente, Zelenski había informado de su reunión con el presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, con quien acordó este sábado en Abu Dabi cooperar en los ámbitos de seguridad y defensa.

Destacó que los ucranianos han desarrollado un sistema de protección eficaz que logra una tasa de interceptación significativa contra los drones y misiles enemigos.

"Este enfoque sistemático y la integración de experiencia es precisamente lo que ofrecemos a nuestros socios", señaló tras su conversación con el presidente emiratí.

Zelenski, el primer líder de un país occidental en viajar al Golfo Pérsico en medio de la campaña de ataques iraníes a los socios de Estados Unidos en la zona, visitó el viernes Arabia Saudí, donde se reunió con el príncipe heredero y gobernante de facto del país, Mohamed bin Salmán, y Ucrania firmó un acuerdo de cooperación militar con la monarquía del Golfo. EFE