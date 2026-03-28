Laura Pausini comienza en Pamplona su 'Yo canto World Tour' con todo vendido

La cantante italiana Laura Pausini incluyó en su espectáculo a dos figuras de la música española, Mikel Izal y Rosana, durante el inicio de su nuevo tour internacional. Según informó el medio, ambos artistas participaron en su concierto en Pamplona, donde Izal se sumó en la interpretación de “Pausa” y Rosana en “El Talismán”. Estas colaboraciones inauguraron una serie de actuaciones especiales que, según el equipo de Pausini, seguirán dando lugar a sorpresas en las próximas ciudades del recorrido de la gira.

Tal como publicó el medio, el “Yo canto World Tour” de Laura Pausini comenzó con entradas agotadas en el pabellón pamplonés, marcando un hito en la carrera de la artista, ya que es la primera vez que inicia una gira internacional fuera de Italia. Pausini escogió España para reanudar su actividad en los escenarios, tras una pausa de dos años desde su última serie de conciertos en vivo. Esta decisión responde, según palabras de la cantante recogidas por el medio, a su deseo de volver a la actividad musical con renovada energía: “Al final de la última gira, después de dos años de conciertos por todo el mundo, quería parar, pero como siempre, después de pocas semanas sentí unas ganas irrefrenables de volver a empezar, y presioné mucho para debutar ya este año y no el próximo porque está en mi ADN: soy cantante y estoy orgullosa de serlo”.

Laura Pausini retorna al directo en un año en el que ha presentado dos trabajos discográficos: “Io Canto 2” y “Yo canto 2”. Ambas producciones han influido en la selección de repertorio para la gira, cuyas primeras fechas se desarrollan íntegramente en territorio español. El medio detalló que, después del debut en Pamplona, Pausini visitará Barcelona el 2 de abril, Valencia el 4 y Madrid el 6 de abril, donde se esperan nuevas colaboraciones e invitados destacados en el escenario.

El espectáculo de apertura en Pamplona contó con una notable respuesta del público, que agotó las entradas antes del concierto, según consignó el medio. Para Pausini, este regreso supone una oportunidad de reencuentro con sus seguidores en España, país donde su música ha mantenido una constante y significativa presencia.

De acuerdo con la información publicada, la participación de Mikel Izal y Rosana no solo se limitó a la interpretación de sendas canciones, sino que se anunció que el formato de concierto mantendrá la dinámica de sumar invitados especiales y desarrollar actuaciones exclusivas en distintas ciudades. El tour tomará como base los temas más conocidos de la artista, sin dejar de lado nuevas canciones incluidas en sus últimos discos.

La decisión de Laura Pausini de elegir España como punto de partida para su gira responde a vínculos históricos de la cantante con el público español y a la presencia sostenida de su trabajo musical en el país. Según reportó el medio, la artista ha manifestado en otras ocasiones el aprecio por la audiencia española y el significado que tiene para ella actuar en ciudades relevantes del territorio.

El medio indicó que la gira “Yo canto World Tour” se presenta como una ruta internacional que incluirá posteriormente otras ciudades europeas, además de las principales urbes españolas. Cada concierto se caracterizará por la propuesta de actuaciones únicas y la introducción de colaboraciones con músicos locales, en una estrategia dirigida a mantener el interés del público y a fomentar momentos inéditos en cada parada.

La información proporcionada por el medio confirma que Laura Pausini realizó este regreso tras dos años de inactividad en el entorno de las giras internacionales, motivada por lo que ella describe como una necesidad interior de subirse de nuevo a los escenarios. De acuerdo con sus declaraciones, la artista admitió que tras terminar la última gira pensó en hacer una pausa. No obstante, después de unas semanas manifestó el deseo de volver, adelantando así el arranque del tour para este año.

El comienzo del “Yo canto World Tour” en Pamplona representa una novedad para la cantante, ya que hasta el momento siempre había iniciado sus giras fuera de Italia en fechas posteriores. Esta estrategia, según detalló el medio, forma parte de la intención de la artista de adaptarse a las circunstancias actuales y reforzar su presencia en su mercado hispanohablante.

Las fechas siguientes del tour confirman la apuesta por España como núcleo inicial. La organización ya ha dispuesto la logística para los conciertos programados en Barcelona, Valencia y Madrid, en los que se espera que la fórmula de colaboraciones y repertorio variado continúe, como apuntó el medio. Cada espectáculo buscará replicar la experiencia de exclusividad presentada en Pamplona, con la finalidad de mantener las expectativas altas entre los asistentes.

La trayectoria de Laura Pausini en España y su relación con artistas locales han permitido a la cantante consolidar una base de seguidores numerosa y entusiasta. El lanzamiento de “Io Canto 2” y “Yo canto 2”, sus últimos álbumes, ha sido visto como una herramienta para afianzar aún más esos vínculos y para renovar su repertorio con temas nuevos y grandes éxitos adaptados a diferentes idiomas y estilos.

El arranque del tour fue ampliamente cubierto por medios especializados en música y plataformas de información general, que destacaron la capacidad de la artista para sumar público y agotar localidades en ciudades de Europa y Latinoamérica. El medio atribuyó esa respuesta del público a la continua presencia de los temas de Pausini en las listas de popularidad y a la repercusión de su legado musical en distintas generaciones de oyentes.

En suma, Laura Pausini ha reiniciado su recorrido internacional en Pamplona, marcando una pauta para los próximos meses en el escenario musical europeo. Las colaboraciones con artistas como Mikel Izal y Rosana, junto con los discos presentados este año, anticipan una gira en la que los conciertos ofrecerán repertorios extensos, sorpresas y la integración de figuras de la música local en diferentes ciudades, según detalló el medio.