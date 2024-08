Netanyahu tacha a Gallant de "antiisraelí" por defender un acuerdo y no la "victoria total" sobre Hamás

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reprochado al ministro de Defensa, Yoav Gallant, haber adoptado una "narrativa antiisraelí" al cuestionar el objetivo bélico de la "victoria total" sobre Hamás, deslizando que serían las propias autoridades israelíes quienes están retrasando el acuerdo con Hamás. Bajo el título "Gallant está obligado también a la 'victoria absoluta'", la oficina del primer ministro ha emitido un comunicado en el que aconseja al ministro de Defensa dirigir sus críticas hacia Hamás por haberse negado a enviar una delegación a las negociaciones. Hamás, recalca, "fue y sigue siendo el único obstáculo para el acuerdo de los rehenes" y subraya que la meta de acabar con Hamás y traer de vuelta a los rehenes "es vinculante para todos, incluido Gallant". Durante una reunión con el Comité de Asuntos Exteriores de la Knesset, el Parlamento israelí, Gallant ha explicado que Israel no se ha lanzado a una guerra total con Hezbolá porque las condiciones actuales no son favorables como habrían sido al comienzo de la guerra. En ese sentido, ha cuestionado que esa "victoria absoluta" esté cerca de producirse si no se pacta un acuerdo de rehenes, a pesar de "los héroes" y los "tambores de guerra" que hablan de ella, calificando esa tesis de "galimatías". "Es nuestro deber como quienes toman decisiones esforzarnos por lograr el éxito de las operaciones y crear las condiciones para que los rehenes regresen. Estas condiciones se logran a través de presión militar, incluso si es en más de una etapa", ha defendido el ministro de Defensa.

Compartir nota: Guardar Nuevo