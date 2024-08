Tissone: "El del Atalanta es un modelo atípico, hay muy pocos equipos que juegan como él"

Carlos Mateos Gil

Madrid, 11 ago (EFE).- Fernando Tissone (Quilmes, Argentina, 1986) conoce muy bien el fútbol italiano y el español en general; y al Atalanta y al Real Madrid, que jugarán la Supercopa de Europa, el 14 del presente agosto, en particular. Al club de Bérgamo, porque jugó allí dos temporadas; y al conjunto blanco, porque le tuvo muchas veces como rival.

Inmerso Tissone ahora en el proceso de convertirse en entrenador, tras ser jugador de Udinese, Atalanta, Sampdoria, Mallorca y Málaga entre otros clubes en su carrera, analizó con EFE la final de la Supercopa de Europa que se disputará en Varsovia el miércoles 14 de agosto.

Pregunta: Usted que ha jugado en el Atalanta y que ha tenido como rival al Real Madrid en la liga española... ¿Cómo ve la final de la Supercopa?.

Respuesta: Va a ser un partido muy emocionante. Son dos equipos con filosofías muy diferentes. El Atalanta se hizo famoso en los últimos seis o siete años por una filosofía muy característica y que ha encontrado muchos resultados con Gasperini como entrenador.

En cuanto al Real Madrid, no voy a sorprender a nadie si digo que en los últimos años es el mejor equipo del mundo debido a todo lo que ha ganado y a lo que genera cada temporada. Va a ser un partido muy atractivo de ver en el inicio de esta nueva temporada. Seguramente se disfrutará mucho.

P: ¿Qué recuerdos tiene de su paso por el Atalanta?

R: Los recuerdos son fantásticos. Fueron dos años en los que disfruté mucho, no solo del club sino también de la ciudad, me encontré muy bien. Es como una casa para mi, cuando vuelvo a Italia las ciudades por las que más me muevo son Milán y Bérgamo. Tengo muchas amistades y para mí el recuerdo siempre es magnífico.

P: ¿Le sorprende ver a dónde ha llegado el equipo con el transcurrir de los años?

R: En un principio podía sorprender porque no era costumbre ver al Atalanta jugando competiciones europeas y que se mantuviera este continuo de resultados. Pero cuando ya ves la forma en la que trabajan, la forma en la que fueron construyendo todo, la continuidad de trabajo y de decisiones que han tomado con un sentido... te das cuenta de que cuando se trabaja de cierta manera los resultados es difícil que no lleguen.

P: Le pregunto también por la evolución del Real Madrid. Se enfrentó a él en una época donde conquistó menos títulos y el tramo final de su carrera en España coincidió con los primeros pasos del ciclo dominador en el que está ahora. ¿A qué cree que se debe ese cambio a lo largo de los años?

R: El Real Madrid siempre ha sido un equipo ganador. Seguramente ha encontrado también una cierta filosofía y mentalidad que le ha llevado a obtener resultados en Europa. Todos los equipos saben que al menos a la semifinal llegan, encontrar esta identidad es muy difícil y ellos lo han logrado. Ha encontrado un grupo muy sólido, manteniendo la base durante muchos años y eso es muy importante en el fútbol. Mantener esa base te permite generar una identidad que da muchos beneficios.

P: En España también pasó por el Mallorca y por el Málaga. ¿Le sorprendió ver al primero de ellos jugando la final de la Copa del Rey?

R: Lo del Mallorca no me sorprendió porque es algo bastante parecido al Atalanta. No ha tenido todavía unos resultados tan altos pero es un club que está generando una identidad, que está trabajando de una manera muy seria desde hace 5 ó 6 años y se nota en los resultados, a pesar de haber tenido un bache de haber bajado de categoría. En seguida volvieron porque mantuvieron la tranquilidad y la serenidad, han generado eso dentro del club.

P: Ahora está formándose para ser entrenador. ¿Por qué seguir ese camino?

R: Ser entrenador no es algo que siempre me ha atraído y todavía no sé si me va a atraer al 100%. Durante mi carrera entrenadores que tuve me dijeron que seguramente debía intentarlo por mi manera de jugar y de comportarme dentro de la cancha, ellos creían que podría ser capaz. Me gusta estar preparado por si llego a tener la oportunidad, poder aprovecharla.

P: ¿Con quién comparte curso?

R: Tengo la oportunidad de disfrutar de la compañía y de confrontarme con jugadores importantes como Leonardo Bonucci, Lucas Biglia, Gabriel Paletta... futbolistas de un nivel muy alto. Siempre es algo positivo para uno poder estar con ellos y poder hablar de fútbol para intentar crecer en todos los aspectos.

P: Volviendo a la Supercopa y relacionándolo con esto. ¿Es el Atalanta de Gasperini un buen modelo a seguir?

R: Es un modelo atípico, hay muy pocos equipos que juegan como él. Es un modelo muy bueno para analizar y para ver las cosas innovadoras que han hecho en estos años. Después está en cada uno si está de acuerdo al cien por cien en lo que hace Gasperini o si te puede gustar. Es un modelo de juego que necesita jugadores que se adapten a él y no es fácil que cualquier equipo lo pueda hacer.

P: ¿Ve a Ancelotti como un ejemplo de gestión de un vestuario?

R: Yo creo que sería lo principal que un entrenador debería buscar, gestionar un vestuario como lo ha hecho él durante toda su carrera con plantillas de una talla muy alta. Pero es algo muy difícil de lograr, se necesita mucho trabajo y al mismo tiempo haber nacido con ese don, que es difícil de obtener con el tiempo.

cmg/rmm/lm