Coe sobre presidir el COI: "Siempre he dejado claro que si surge oportunidad la estudiaré"

París, 11 ago (EFE).- El británico Sebastian Coe, presidente de World Athletics, dejó este domingo abierta la puerta a una posible candidatura para presidir el Comité Olímpico Internacional (COI), al menos a "estudiar" la opción, una vez que el alemán Thomas Bach ha anunciado que no seguirá un nuevo mandato más allá de 2025.

Bach, presidente del COI desde 2013, no seguirá al frente de la entidad cuando acabe su mandato en 2025 y, por tanto, tendrá que ser sustituido, pese a que varios miembros del comité le habían pedido un cambio de las reglas para que pudiera prolongar su periodo al frente del organismo rector del deporte mundial.

Coe, doble campeón olímpico de 1.500 metros, presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y actual presidente de World Athletics, podría ser uno de los candidatos.

"Siempre he dejado claro que si surgiera la oportunidad, obviamente lo pensaría seriamente. He estado metido en el movimiento olímpico durante la mayor parte de mi vida. He presidido unos Juegos Olímpicos desde su presentación hasta su celebración, he tenido el privilegio de competir en dos Juegos Olímpicos, he presidido un Comité Olímpico Nacional y ahora tengo el mejor trabajo del mundo, soy presidente del deporte olímpico número uno", dijo Coe, en conferencia de prensa.

“Estas experiencias sumadas creo que serían positivas para el puesto pero hay otros candidatos potenciales que tienen buenas calificaciones para ese puesto", comentó. EFE

