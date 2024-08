Gobierno colombiano envía al ELN propuesta "confidencial" avalada por Petro para que "la valore y responda"

La autoridades colombianas han anunciado este sábado que han enviado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) una propuesta "confidencial" avalada por el presidente Gustavo Petro para que la guerrilla "la valore y responda", a fin de avanzar con las negociaciones en las que ambas partes han estado involucradas desde hace más de un año. "Desde el Gobierno, reafirmamos nuestro compromiso con el proceso de paz, comunicando una propuesta confidencial al ELN, esperando su respuesta positiva", ha hecho saber la jefa de la Delegación de Paz del Gobierno en la Mesa de Diálogo con el ELN, Vera Grabe. Tanto Grabe como el también negociador Iván Cepeda han subrayado que este nuevo paso prueba el "compromiso" del Gobierno con el proceso de paz, así como su voluntad de "impulsar los diálogos" y "salir adelante". Los negociadores del Ejecutivo colombiano han destacado la importancia del carácter "confidencial" de la propuesta, alegando que "es importante hacer esto de manera que no (vayan) a confundir". Así las cosas, Cepeda ha añadido que será Petro quien haga pública esta "contrapropuesta (...) en su momento", del mismo modo que decidirá "en qué forma será transmitida a la opinión" pública. "El objeto de señalar esto y de hacerlo público como anuncio es mostrar que los diálogos con el ELN, contrario a lo que tal vez algunos han dicho o piensan, no están en una fase inerte, no han llegado a un punto muerto. Por el contrario, nuestra delegación ha mantenido permanentemente y mantiene canales de comunicación abiertos con el ELN", ha apostillado el negociador. Este anuncio llega después de que el ELN rechazara este martes iniciar ataques contra las fuerzas de seguridad de Colombia a pesar del fin del alto el fuego como muestra de su "voluntad de paz" para seguir con las negociaciones, en marcha desde hace más de un año, período en el que ha estado vigente la mencionada tregua. Bogotá se encuentra en diferentes fases sobre la negociación de la paz tanto con el Estado Mayor Central (EMC) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como con el Ejército de Liberación Nacional. Los diálogos con este último han llevado al alivio humanitario de las regiones y comunidades más afectadas, especialmente tras su compromiso de finalizar la práctica de secuestros.

