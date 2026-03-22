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Rusia derriba 25 drones ucranianos de ala fija sobre nueve regiones y el mar Negro

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Moscú, 22 mar (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 25 drones ucranianos de ala fija sobre nueve regiones y el mar Negro, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y aniquilaron 25 drones ucranianos de ala fija sobre la región de Moscú, Vladímir, Bélgorod, Kursk, Tula, Riazán, Rostov, Voronezh, Briansk y sobre el mar Negro", señaló en Telegram el mando castrense ruso.

El ataque ucraniano fue considerablemente menor que la víspera, cuando los militares rusos abatieron 283 drones sobre 15 regiones rusas.

Durante la madrugada, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó del derribo de un dron ucraniano que se dirigía a la capital rusa, mientras en la sureña región de Rostov, el gobernador local, Yuri Slusar, reportó ataques contra cuatro distritos, sin que se produjeran víctimas ni daños.

Ucrania y Rusia intercambian a diario ataques de drones que buscan dañar las infraestructuras críticas de ambas partes y reducir la capacidad militar del enemigo. EFE

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