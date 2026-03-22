Irán asegura que el paso por Ormuz permanecerá abierto "a todo tipo de navegación", excepto para sus "enemigos"

Seyed Ali Mousavi, representante permanente de Irán ante la Organización Marítima Internacional (OMI), señaló la disposición de Teherán a trabajar junto al organismo y con otros Estados para mejorar la seguridad marítima en el golfo Pérsico. A esta postura añadió que el estratégico paso del estrecho de Ormuz se mantiene abierto a la navegación internacional, aunque con condiciones específicas para embarcaciones procedentes de países que Irán califica como adversarios. Según informó la agencia semioficial Mehr y recogió la OMI, Irán comunicó que el tránsito marítimo por la zona solo se permitirá para buques que no tengan vínculos con Estados considerados hostiles y que, para cruzar, deben coordinar previamente su paso con las autoridades iraníes en materia de seguridad.

De acuerdo con la información publicada por Mehr, Mousavi subrayó que la diplomacia figura como principal prioridad para Irán, aunque recalcó que el cese de la agresión y el fortalecimiento de la confianza mutua resultan cruciales para la estabilidad de la región. El diplomático iraní afirmó que la raíz del actual clima de tensión en el estrecho se encuentra en las acciones impulsadas por Estados Unidos e Israel. En entrevista para la agencia Xinhua, Mousavi declaró: “La diplomacia sigue siendo la prioridad de Irán. Sin embargo, el cese total de la agresión, así como la confianza mutua, son aún más importantes”.

El medio Mehr detalló que Teherán atribuye la escalada de violencia en el Golfo a lo que describe como “agresiones” por parte tanto de Estados Unidos como de Israel. Irán sostiene que cualquier movimiento hacia la estabilidad regional requiere frenar estas acciones, además de fomentar la confianza entre los diversos actores involucrados en el área. El representante iraní enfatizó también la importancia de que se respeten tanto la integridad territorial como los derechos soberanos del país, recordando la obligación de cumplir los compromisos internacionales en el contexto marítimo.

Según consignó la agencia Mehr, las autoridades iraníes notificaron a la OMI que el paso queda disponible para la mayoría de las embarcaciones, pero aquellos barcos asociados a lo que Irán llama “países enemigos” estarán sujetos a restricciones de acceso. La circulación de estos buques solo se considerará posible si hay una coordinación previa en el ámbito de la seguridad marítima, supervisada por las instituciones iraníes pertinentes.

El estrecho de Ormuz representa un eje fundamental para el comercio mundial de petróleo, dada su ubicación estratégica y su relevancia en la circulación de aproximadamente una cuarta parte del comercio marítimo global de hidrocarburos. Tal como publicó Mehr, las recientes declaraciones de Irán surgen luego de ataques perpetrados contra navíos que cruzaban esas aguas, en un contexto de respuesta a la ofensiva conjunta realizada por Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní el 28 de febrero.

El medio Mehr ha resaltado que, para las autoridades persas, el mantenimiento del paso seguro y la estabilidad en el estrecho dependen de un entorno libre de hostilidades y en donde se salvaguarde el respeto propio a las regulaciones internacionales. Irán ha manifestado repetidas veces su voluntad de colaborar con la OMI y aliados regionales en medidas orientadas a la protección de la navegación, siempre que se garanticen marcos de respeto a su soberanía e integridad territorial.

La Organización Marítima Internacional, organismo dependiente de Naciones Unidas, recibió la comunicación oficial de la política de tránsito en el estrecho, instrumento a través del cual Irán buscó subrayar la apertura al diálogo y a las medidas de seguridad colectivas, pero mantuvo su posición de endurecer el control sobre naves ligadas con Estados que considera responsables de la escalada militar reciente. En sus declaraciones recogidas tanto por Mehr como por Xinhua, el representante iraní reiteró la voluntad de cooperación de Teherán, aunque reiteró que el contexto de tensión actual exige compromisos concretos para evitar nuevas agresiones y restablecer la confianza disminuida entre los actores regionales.