Italia empieza a votar la reforma judicial de Meloni en un disputado referéndum

Roma, 22 mar (EFE).- Los italianos han empezado este domingo a votar en un referéndum constitucional de dos días una reforma del poder judicial propuesta por el Gobierno de Giorgia Meloni y que cuenta con el rechazo de la oposición prácticamente en bloque.

Los colegios electorales permanecerán abiertos durante toda esta jornada de domingo, hasta las 23.00 hora local (22.00 GMT), y la votación se reanudará el lunes hasta las 15.00 horas, cuando acabará la consulta y comenzará el escrutinio de las papeletas.

En total, los italianos con derecho a voto ascienden a 51,4 millones, de los que unos cinco millones residen en el extranjero y podrán ejercer su derecho mediante correo postal.

El plebiscito no prevé un 'quorum' mínimo para su validez sino que la ley será ratificada solo con un 'sí' de ventaja.

Esta reforma es el gran proyecto de la legislatura para Meloni y, aunque fue aprobada por el Parlamento el pasado octubre, al tratarse de una reforma constitucional que no logró al menos dos tercios de los votos ha necesitado ser avalada en esta consulta popular.

La nueva ley separa las carreras de jueces y fiscales, actualmente englobados en Italia bajo la denominación de 'magistrados' y que pueden pasar de un cargo a otro en determinadas circunstancias, algo prácticamente insólito a nivel europeo.

Por otro lado divide en dos el Consejo Superior de la Magistratura, el órgano de autogobierno del poder judicial, y establece el sorteo como método de elección de sus miembros, además de crear una nueva Alta Corte disciplinar para la judicatura.

La reforma ha suscitado el rechazo frontal de las principales formaciones opositoras, como el Partido Demócrata (PD) o el Movimiento 5 Estrellas, así como de sindicatos o de la Asociación Nacional de Magistrados, que reúne al 96 % de los jueces y fiscales.

La líder del PD, Elly Schlein, ha acusado al Gobierno de querer limitar la autonomía de la magistratura y ha llamado a la ciudadanía a "defender la Constitución", es decir, a no modificarla.

Meloni, por su parte, ha alegado la necesidad de "modernizar" el poder judicial y garantizar su autonomía y negado cualquier tipo de "deriva iliberal apocalíptica".

El plebiscito también servirá para medir el pulso de la primera ministra y de la oposición, aunque la mandataria ultraderechista ya ha adelantado que seguirá en el poder hasta agotar la legislatura en 2027 aunque pierda en esta consulta.

El día antes, el vicepresidente y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, socio de Meloni, publicó una foto con un "Sí" en sus redes, por lo que ha sido acusado por la oposición de romper el silencio impuesto en la jornada de reflexión. EFE