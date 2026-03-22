El Ejército israelí asegura haber matado a diez integrantes de Hezbolá en el sur de Líbano

Una de las acciones más recientes del Ejército israelí en el sur de Líbano incluyó el hallazgo de una edificación utilizada como base de encuentro por miembros del partido-milicia chií Hezbolá, junto con el descubrimiento de un importante almacén de armas atribuido a esa organización. Según informó Europa Press, el operativo se desarrolló en el contexto de la intensificación de los enfrentamientos en la frontera, tras el último intercambio de ataques entre Israel y Hezbolá.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, las fuerzas israelíes comunicaron la muerte de diez integrantes de Hezbolá durante una operación sobre el terreno. El anuncio fue realizado a través de un comunicado oficial de las Fuerzas Armadas de Israel, que destacaron la participación de la Brigada 7 en la eliminación de más de diez combatientes considerados "terroristas" y definidos como una amenaza inmediata para sus efectivos. Aunque el comunicado no precisó la fecha exacta de los hechos, detalló que las tropas desplegadas lograron localizar no solo la mencionada estructura de reunión, sino también "numerosas armas" utilizadas en acciones previas por parte de Hezbolá contra objetivos israelíes.

Europa Press detalló además que el Ejército israelí aseguró su determinación de continuar las operaciones dirigidas contra la organización, a la que acusan de actuar bajo auspicio del régimen iraní. "El Ejército israelí continuará actuando con firmeza contra la organización terrorista Hezbolá, que ha decidido unirse a la campaña y operar auspiciado bajo el régimen terrorista iraní, y no permitirán que se cause daño a los ciudadanos del Estado de Israel", afirmaron desde el estamento castrense israelí, según recogió el medio citado.

La actual ofensiva israelí ha incluido bombardeos intensivos y el despliegue de tropas en territorio libanés. Según reportó Europa Press, esta serie de acciones ha sido respuesta a los ataques con cohetes lanzados desde Líbano por parte de efectivos de Hezbolá, considerados una represalia tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán. El Ministerio de Sanidad libanés documentó hasta la fecha 1.024 víctimas mortales y 2.740 personas heridas a raíz de los ataques israelíes en territorio libanés, de acuerdo con la publicación de Europa Press.

A pesar del aumento de la tensión, Europa Press recordó que los ataques israelíes se han mantenido durante los últimos meses, más allá del cese al fuego que había sido establecido en noviembre de 2024. Israel ha justificado la continuidad de sus operaciones bajo el argumento de que sus acciones buscan debilitar a Hezbolá, lo que según la versión oficial no trasgrede el acuerdo de alto el fuego. Autoridades libanesas y representantes de Hezbolá han cuestionado públicamente esta postura e incluso Naciones Unidas ha emitido condenas hacia las acciones militares israelíes, como relató el medio mencionado.

El desarrollo de estos acontecimientos en la frontera israelí-libanesa ocurre en un contexto de escalada y respuesta mutua, en donde ambas partes sostienen posiciones enfrentadas respecto a la legitimidad de las operaciones y los ataques. Según consignó Europa Press, mientras Israel justifica su ofensiva por razones de seguridad nacional y atribuye la responsabilidad de la violencia a Hezbolá, tanto el Gobierno de Líbano como la organización chií y organismos internacionales sostienen posturas críticas hacia la continuidad de los bombardeos y la extensión del conflicto.