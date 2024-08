Batum: Es el torneo más loco que he jugado, hace una semana no esperaba estar aquí

París, 10 ago (EFE).- Nicolas Batum, capitán de la selección francesa de baloncesto, indicó a EFE tras la final de baloncesto de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, que perdió su equipo ante Estados Unidos (87-98) en el Arena Bercy de la capital francesa, que está "decepcionado por perder, pero orgulloso" por haber ganado la plata ya que "hace una semana no esperaba estar aquí", en referencia a la final "del torneo más loco" que nunca ha jugado.

"La semana pasada estábamos muy mal, en un mal estado físico", manifestó, durante la conferencia de prensa posterior al partido Batum, alero de los Philadelphia 76ers, que anotó cinco puntos y recogió ocho rebotes en la final del torneo olímpico.

"Ha sido el torneo más loco que nunca he jugado; hace una semana no esperaba estar aquí. Fue un viaje loco, pero tenemos que estar muy orgullosos. Ganamos la plata y subimos al podio. Hay nueve equipos que no lo lograron. Sí, tenemos que estar orgullosos con este resultado", contestó a Efe Batum.

"Perdimos contra gran equipo, pero estuvimos ahí", comentó el alero francés, en referencia a que su equipo se llegó a colocar a tres puntos (79-82) a falta de tres minutos para el final del partido.

"Creo que tal como estábamos hace siete días no pensábamos estar en este partido", manifestó.

"Estoy orgulloso de estar donde estuvimos, aunque decepcionado, porque queríamos ganar. Pero creo que ha sido un gran logro para nuestro país", añadió el capitán de la selección francesa. EFE

