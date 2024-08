La ex primera ministra Sheij Hasina regresará a Bangladesh tras la convocatoria de nuevas elecciones

La ex primera ministra de Bangladesh Sheij Hasina regresará al país después de que el nuevo gobierno interino liderado por el Nobel de la Paz Mohamed Yunus convoque una nuevas elecciones, según ha revelado su hijo, Sajeeb Wazed Joy. "Por el momento está en India. Volverá a Bangladesh cuando el nuevo gobierno interino decida convocar elecciones", ha dicho Joy en una entrevista para 'The Times of India', en la que ha agradecido al primer ministro indio, Narendra Modi, por haber salvado la vida de su madre con tampoco tiempo de antelación. Joy ha asegurado que su Hasina tenía previsto retirarse de la política una vez concluyera este mandato, que obtuvo por medio de unas cuestionadas elecciones, en las que el boicot de la oposición provocó una abstención del 60 por ciento. En ese sentido, ha anunciado que ante el "vacío de liderazgo" se ha visto obligado a "ponerse al frente" por el bien del partido, la Liga Awami, que a pesar de estar siendo "objetivo de ataques", no descarta que pueda ganar las próximas elecciones. "Tenemos la base de seguidores más grande en Bangladesh", ha dicho. "Haré todo lo que sea necesario para salvar al partido y a sus trabajadores. Si es necesario que me una a la política, no me abstendré de hacerlo", ha adelantado, a la vez que ha reconocido que se cometieron "errores" y que desde el partido no previeron que "la situación se agravaría tan rápidamente". Las protestas se originaron hace tres semanas y han dejado unos 400 muertos, más de 140 de los cuales en los últimos días, coincidiendo con la huida de Hasina a India, en medio de una fuerte represión policial y ataques de los simpatizantes de la Liga Awami contra los manifestantes ante la pasividad de las autoridades. En un primer momento las protestas, encabezadas por movimientos estudiantiles, iban dirigidas contra el sistema de cuotas que reserva el 40 por ciento de los empleos públicos a los hijos de los veteranos de la Guerra de Independencia, pero pronto fueron dirigidas hacia Hasina, quien ha gobernado 20 de los últimos 30 años.

