José María Almoguera se suma al reto de Carmen Borrego en apoyo a Teresa Campos contra Bigote Arrocet

Tras la última entrevista de Edmundo Arrocet en '¡De Viernes!' hablando sobre su familia, Carmen Borrego ha decidido iniciar un reto en apoyo a María Teresa Campos que en pocas horas se ha convertido en viral en redes sociales. Después de cambiarse las gafas en directo en 'Vamos a ver' mientras escuchaba los últimos ataques que les ha dedicado el humorista -emulando al propio Bigote, que ha hecho de sus gafas de sol ahumadas una de sus señas de identidad en sus apariciones- la hermana de Terelu Campos ha comenzado un challenge en Instagram que está dando mucho que hablar. "Si quieres ayudarme y hacer un reto conmigo en apoyo a María Teresa Campos, vuestra gran amiga, cámbiate las gafas", pide en el vídeo que ha colgado en su perfil en redes y al que no han tardado en sumarse cientos de personas. "Lo único que quiero conseguir es que se deje a mi madre descansar en paz y que se hable de ella por su dilatada carrera profesional y se deje de lado su vida personal, ya que todo lo que se diga se dice presuntamente porque ella no está para defenderse. Me gustaría que la recordásemos como la gran profesional que fue porque creo que se lo merece" ha explicado sobre su original iniciativa. Un challenge de 'Cámbiate las gafas' al que ya ha reaccionado José María Almoguera. Dando cada vez más fuera a los rumores de que su reconciliación podría ser inminente, el joven se ha sumado al reto de Carmen Borrego; y aunque no llevaba gafas de sol sí ha apoyado públicamente la iniciativa que acaba de poner en marcha su madre: "Con mi abuela siempre" ha asegurado con una sonrisa. Acompañado por varias amigas con las que ha pasado la tarde en apartamento en el centro de la capital, el nieto de María Teresa Campos nos ha contado que está "todo muy bien" y ha agradecido que la prensa haya notado su cambio de actitud y que esté cada vez más relajado ante las cámaras. Sin embargo, ha preferido no contestar a las preguntas relacionadas con su posible acercamiento con su madre tras su separación definitiva de Paola Olmedo, ya que se asegura que ahora se siente "liberado" para poder retomar su relación con su madre. "Venga muchas gracias" ha respondido cuando le hemos comentado que Carmen ha hablado de él en televisión y ha comentado que le ve muy guapo, dejando en el aire cuándo se producirá el reencuentro. Una reconciliación ante la que Carmen prefiere ser cauta. Consciente de que cada paso en falso puede alejarle más de su hijo, la colaboradora ha exclamado "de verdad, no paráis de inventar. "Os inventáis muchas cosas"" cuando le hemos preguntado si ha llegado el momento de la reconciliación con José María.

