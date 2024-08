El Festival de Arte de Edimburgo celebra 20 años de cambio social a través del activismo

Susana Blaya

Edimburgo (R.Unido), 9 ago (EFE).- El Festival de Arte de Edimburgo (EAF, en inglés) celebra su 20 aniversario con la edición más ambiciosa de su historia, en la que reafirma su compromiso con el debate y el cambio social, al conectar arte y activismo.

Fundado en 2004, el "festival anual de arte visual más grande del Reino Unido", marca dos décadas de vida invitando a la audiencia a reflexionar sobre las condiciones en las que vivimos, trabajamos y resistimos, y ofrece una amplia gama de exposiciones, enfoques y diferentes tipos de artistas desde hoy y hasta el 25 de agosto, según dijo a EFE su directora, Kim McAleese.

"La historia dentro de los archivos, los relatos de activismo, los movimientos de solidaridad, todo ese tipo de cosas, son una forma de pensar en esta ciudad y en nuestro lugar en su historia única", añadió McAleese.

El programa más grande hasta la fecha exhibe el trabajo de artistas emergentes y consagrados y cuenta con más de 200 provenientes del Reino Unido, Europa, Latinoamérica, Oriente Medio o del Norte de África; así como con 55 exhibiciones y eventos en diferentes puntos de la ciudad, con precios de hasta las 20 libras (23,33 euros) en el mes de los festivales en la capital escocesa.

"Muchas partes del programa están profundamente comprometidas con conversaciones sobre justicia social, abordando temas 'queer', feminismo, emergencia climática, guerras, crisis globales y xenofobia", dijo McAleese, que aspira a que el programa de este año represente estas intersecciones, ofreciendo espacio para la participación y el debate.

Entre las exposiciones destacadas están 'Women in Revolt! Art and Activism in the UK 1970-1990' (¡Mujeres en rebelión! Arte y activismo en el Reino Unido 1970-1990), una exploración amplia del arte feminista realizado por más de 100 mujeres artistas, y 'Cold War Scotland', que explora el papel crítico de Escocia durante la Guerra Fría.

A nivel internacional, 'Ibrahim Mahama: Songs about Roses' (Ibrahim Mahama: Canciones sobre las rosas), que aborda el poscolonialismo y la migración global, y 'Home: Ukrainian Photography, UK Words' (Hogar: Fotografía ucraniana, palabras del Reino Unido), que explora el significado del hogar a través de fotógrafos contemporáneos ucranianos.

La fundación cultural colombiana Más Arte Más Acción (MAMA) presentará durante todo el festival una serie de debates y acciones colectivas en un paisaje sonoro situado en el Jardín Botánico de Edimburgo, donde discutirán las conexiones entre humanos y plantas en tiempos de rápida pérdida de biodiversidad.

'Alrededor de un árbol' es una instalación circular construida con árboles enfermos en torno a un cedro portugués que hace referencia a la forma de las mesas de la ONU, donde se pretende que los visitantes compartan conocimientos, arte, historias y emociones con la finalidad de comprender mejor las relaciones entre las plantas, las personas y el cambio climático.

"Lo escogimos porque primero representa las nuevas generaciones, y segundo, porque es un árbol que está plantado acá porque parece que es una de las pocas especies que va a aguantar este cambio bioclimático que se aproxima para muchas especies", dijo a EFE Fernando Arias, fundador de la plataforma artística.

"Las plantas no nos necesitan, el hombre sí (las necesita), para vivir y para sobrevivir", dijo Arias, haciendo mención a las conversaciones que se están manteniendo sobre el futuro de la emergencia climática.

"El futuro es ahora y debemos actuar ya, no tenemos mucho tiempo", aseguró el fundador de MAMA, que cerrará el Festival de Arte el día 25 con un ritual que contará con la participación de Brigitte Baptiste, destacada bióloga y ambientalista colombiana, quien mantiene una postura diversa de la naturaleza con elementos 'queer' incluso entre plantas y animales. EFE

sb/ad

(foto) (vídeo)