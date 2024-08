Davidovich se carga a Medvedev en Montreal y una dolorida Badosa se despide en Toronto

El tenista español Alejandro Davidovich sorprendió al número cinco del mundo, el ruso Daniil Medvedev, con una gran victoria este jueves (6-4, 1-6, 6-2) para avanzar a octavos de final del torneo de Montreal (Canadá), sexto Masters 1.000 de la temporada, mientras que en la cita WTA que se disputa en Toronto Paula Badosa dijo adiós perjudicada por su problema de ampollas. Davidovich firmó su segundo triunfo en la cita canadiense con el subidón de cargarse a uno de los favoritos. Después de su amarga eliminación en Washington, cuando tuvo cinco bolas de partido, el malagueño dio un golpe en la mesa en su gira por Norteamérica. El español firmó 24 golpes ganadores y despidió al campeón en 2021 tras casi dos horas, firmando su primera victoria en cinco partidos contra Medvedev. 'Foki', que hizo el año pasado semifinales en la cita canadiense aunque en Toronto, se medirá ahora con el italiano Matteo Arnaldi, quien eliminó al ruso Karen Khachanov. Mientras, Pablo Carreño, campeón en 2022, no pudo sumar una segunda victoria en su regreso a uno de los torneos más especiales de su carrera. El asturiano, en busca de recuperar ritmo y forma tras una larga dolencia en el codo el último año y medio, cedió (6-1, 6-3) ante el danés Holger Rune. Por otro lado, en la cita WTA 1.000 canadiense que se disputa en Toronto, Badosa vio truncada su buena racha, tras ganar el pasado domingo el torneo de Washington, ante la letona Jelena Ostapenko por 3-6, 7-6(3), 6-2. La catalana firmó un gran primer set pero en el segundo, en medio de un tremendo intercambio, no pudo atar una victoria por la vía rápida que buscaba como agua de mayo. Y es que, a los tres juegos del tercer set, Badosa tuvo que llamar al médico, enseñando unos pies muy vendados, como en la capital de Estados Unidos, por las ampollas. La española apenas pudo correr a partir de ahí y Ostapenko no tuvo piedad, ganando una decena de puntos seguidos y con un saque certero para frenar la racha de una Badosa que llevaba mucho tiempo sin la actividad de las últimas semanas y lo pagó con ese dolor en los pies.

