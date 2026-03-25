El prófugo candidato Vladimir Cerrón no aparece en el debate presidencial de Perú

Lima, 24 mar (EFE).- La segunda jornada del debate presidencial de Perú comenzó este martes con la ausencia del prófugo candidato presidencial Vladimir Cerrón, líder del partido marxista Perú Libre, que desde hace más de tres años permanece en la clandestinidad frente una orden judicial de prisión preventiva en su contra.

Cerrón, con cuyo partido el encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) ganó las elecciones de 2021, había solicitado participar en el debate presidencial a través de videoconferencia desde el lugar donde permanece escondido, conforme está haciendo con su campaña, pero el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó su solicitud.

El JNE tampoco aceptó que alguno de los candidatos a vicepresidente que acompañan la candidatura de Cerrón actuase en su lugar, de modo que el sillón reservado para el candidato de Perú Libre quedó vacío en esta jornada de debate en el Centro de Convenciones de Lima.

"El JNE no quiere verme en su debate, porque no es el debate del pueblo, es el espacio que controla el poder oligárquico del país. Tampoco permite la participación de los miembros de la fórmula presidencial de Perú Libre, lo que hará que el pueblo escuche con un solo oído y vea con un solo ojo, ante la ausencia de su representante legítimo", lamentó Cerrón en redes sociales.

Aunque en marzo pasado la Corte Suprema revocó una condena de tres años y seis meses de prisión que se había dictado en su contra en un caso de corrupción cuando fue gobernador de la región central de Junín, mantiene una orden de prisión preventiva por 24 meses en otra investigación por la presunta financiación irregular de las campañas electorales de Perú Libre.

Esos procesos judiciales ya le impidieron a Cerrón, un médico neurocirujano formado en Cuba, de poder ser candidato presidencial en las elecciones de 2021, lo que hizo que fuera sustituido por Castillo, quien terminó ganando el proceso electoral.

Ahora Cerrón también deberá afrontar un juicio donde ha sido acusado por la Fiscalía de afiliación al terrorismo, al supuestamente haber tenido coordinaciones con el cabecilla del autodenominado Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), el último remanente de Sendero Luminoso, que opera en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor cuenca cocalera de Perú.

El debate presidencial convoca a los 35 candidatos presidenciales en contienda para las elecciones del próximo 12 de abril, lo que implica un total de 15 horas de discusiones repartidas en seis días, con sesiones de dos horas y media cada una, en la que participan grupos de entre 11 y 12 candidatos, designados por un sorteo previo. EFE