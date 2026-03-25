Perú incrementa la lucha contra la tuberculosis ante altas tasas de sus formas resistentes

Lima, 24 mar (EFE).- Perú ha incrementado en 250 % sus capacidades de lucha contra la tuberculosis, mediante "avances importantes" en el diagnóstico de casos de la enfermedad, que tiene al país andino entre las 30 naciones del mundo con tasas altas de Tuberculosis Multidrogo Resistente (TBMDR), informó este martes el Ministerio de Salud.

En el marco del Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, que se conmemora cada 24 de marzo, el Ministerio de Salud (Minsa) señaló que durante el período 2024-2025 se realizaron 249.000 pruebas moleculares para detectar la enfermedad en el país, lo que significó un incremento del 250 % de capacidad respecto al período anterior.

Indicó que el uso de equipos de biología molecular también permite detectar casos "de forma más rápida y precisa", e identificar los que presentan resistencia a los medicamentos, "para aplicar los tratamientos más adecuados y efectivos".

Al respecto, el ministerio señaló que Perú es uno de los 30 países con tasas altas de TBMDR, por lo que se siguen fortaleciendo las acciones de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento integral.

"Este esfuerzo prioriza intervenciones en poblaciones y territorios de mayor riesgo, así como la implementación de tecnologías innovadoras como radiología digital con inteligencia artificial y pruebas de biología molecular", acotó.

Además, se está fortaleciendo el diagnóstico en el primer nivel de atención en lLima y otras regiones del país y se avanza en la implementación de esquemas orales acortados para casos de tuberculosis resistente, recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Minsa detalló que en el país ya hay más de 3.020 personas atendidas con tratamientos orales, de las que 2.143 reciben el esquema BPaLM (bedaquilina, pretomanid, linezolid y moxifloxacino), que reduce el tiempo de tratamiento, mejora la calidad de vida del paciente y elimina el uso de medicamentos inyectables.

Perú registra "una de las mayores cargas de la enfermedad" en el continente americano, con especial preocupación por formas como la tuberculosis drogorresistente (TB-DR) y la tuberculosis resistente a rifampicina (TB-RR), que demandan un diagnóstico oportuno y tratamiento especializado. EFE