Trump reitera su apoyo a Orbán de cara a las legislativas húngaras de abril

Durante la reciente Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) realizada en Budapest, Donald Trump destacó el papel de Viktor Orbán en la defensa de las fronteras, la cultura nacional y los valores tradicionales de Hungría, posicionándose públicamente de nuevo del lado del primer ministro húngaro en la contienda electoral. Los elogios y el respaldo del expresidente estadounidense se hicieron patentes pocos días después en sus redes sociales, donde reafirmó su apoyo a Orbán de cara a las próximas legislativas, según publicó la prensa internacional.

Según informó el medio, Trump instó a los ciudadanos húngaros a emitir su voto por Orbán en las elecciones parlamentarias del 12 de abril, elogiándolo como “un verdadero amigo, luchador y ganador”. En sus declaraciones, transmitidas a través de plataformas sociales, el exmandatario expresó: “Cuenta con mi respaldo total para su reelección como primer ministro de Hungría. Viktor Orbán nunca defraudará al gran pueblo de Hungría. Estoy con él hasta el final”. Estas palabras aparecen en un contexto en el que Peter Magyar, identificado en los medios como antiguo discípulo político de Orbán, se perfila como el principal favorito para arrebatarle el poder tras 16 años de gobierno continuo.

Tal como consignó la fuente original, Trump argumentó que Orbán se mantiene alineado con un euroescepticismo compartido, así como con una postura crítica ante las políticas migratorias liberales impulsadas por sectores progresistas en Europa. “Lucha incansablemente por su gran país y su pueblo, y los ama profundamente, al igual que yo a Estados Unidos”, declaró Trump, subrayando puntos en común en defensa de la soberanía nacional y el rechazo a la inmigración ilegal.

El medio detalló que el exmandatario estadounidense enmarcó su respaldo en la trayectoria de cooperación entre Washington y Budapest durante los últimos años, señalando que, bajo su liderazgo y el de Orbán, ambos países han experimentado avances significativos en su relación bilateral. Trump mencionó en sus publicaciones que espera “seguir trabajando estrechamente” con el primer ministro húngaro para fortalecer el vínculo entre ambas naciones.

El pronunciamiento de Trump refuerza una serie de declaraciones previas que sitúan a Orbán como un dirigente central en el actual mapa de la derecha europea, subrayando su posición ante la inmigración y la defensa de la soberanía de Hungría. De acuerdo con el medio, durante la CPAC de Budapest se reunió a destacadas figuras de la política conservadora internacional, donde se amplificó el respaldo a Orbán en la recta final de la campaña electoral, en la que se enfrenta a la posibilidad de terminar su prolongado mandato.

En sus comunicados recientes, Trump expuso su apreciación por las políticas del líder ultraconservador, sobre todo en lo que respecta a la preservación de la identidad y los valores de su nación. Este posicionamiento público responde a la relación cercana que ambos han fortalecido en años pasados y al interés de Trump en apoyar a gobernantes que comparten su visión sobre migración, soberanía y resistencia a la integración europea encabezada por Bruselas.

El respaldo emitido por Trump llega en una coyuntura electoral crítica para Orbán, quien encabeza el gobierno de Hungría desde hace más de tres lustros enfrentando ahora desafíos internos representados principalmente por Magyar. El medio precisa que la campaña está marcada por debates sobre el modelo de país, el manejo de las relaciones exteriores y la postura frente a la inmigración, siendo estos temas medulares del discurso electoral tanto para Orbán como para sus simpatizantes, entre los que Trump figura como voz destacada del apoyo internacional.

La intervención de Trump en los asuntos electorales húngaros, detalló el medio, se inscribió en el contexto de una cooperación que, según su interpretación, ha alcanzado niveles sin precedentes en materia de logros conjuntos, especialmente en la defensa de intereses comunes frente a las políticas de apertura impulsadas por la Unión Europea. De este modo, el mensaje dirigido a los electores húngaros busca fortalecer la campaña de Orbán mediante la legitimidad internacional de un importante aliado político en Estados Unidos.

La campaña electoral en Hungría continúa centrada en temas de soberanía, inmigración y orientación nacionalista, aspectos que han sido el principal eje de gobierno de Orbán y que Trump ha destacado como elementos clave en su respaldo. La presión por unir fuerzas entre los movimientos conservadores internacionales se hace visible en estos mensajes, que el medio señala como muestra de la articulación transnacional de agendas políticas de derecha.

A lo largo de los últimos días, la figura de Trump se ha mantenido presente en la escena internacional al tomar partido de forma explícita en favor de Orbán, mientras la expectativa en torno al resultado electoral aumenta. El medio remarca que la atención sobre las legislativas húngaras trasciende el ámbito nacional y refleja un reflejo de las tendencias políticas en Europa y Estados Unidos.