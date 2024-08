Comité independiente de Millicom rechaza oferta mejorada de Xavier Niel

(Bloomberg) -- Millicom International Cellular SA rechazó una oferta mejorada del multimillonario Xavier Niel, quien busca comprar al operador de telefonía latinoamericano por US$4.400 millones.

Atlas Luxco Sarl, propiedad de Niel, ofreció la semana pasada US$25,75 en efectivo por acción de Millicom, lo que suponía una mejora respecto a la oferta anterior de US$24 por unidad, después de que el comité independiente de la junta directiva de la empresa desestimara la oferta inicial por considerarla demasiado baja. En un comunicado publicado el viernes, Millicom indicó que el comité considera que el precio ofrecido sigue siendo insatisfactorio, ya que “aún está muy por debajo de los múltiplos de negociación de empresas cotizadas comparables.”

Atlas ha señalado previamente que buscará expandir el alcance y la capacidad de las redes y las capacidades de distribución de Millicom para aumentar su base de clientes. La compañía, que ofrece servicios de telecomunicaciones fijas y móviles bajo la marca Tigo a más de 50 millones de clientes en Latinoamérica, estuvo en conversaciones el año pasado sobre una posible venta a Apollo Global Management Inc. y Claure Group. Niel adquirió una participación en la empresa en medio de esas conversaciones, y su sociedad de inversiones es el mayor accionista de Millicom.

Goldman Sachs International y Morgan Stanley & Co. International plc son los asesores financieros de Millicom, y el comité independiente del directorio contrató a la unidad de Finanzas Corporativas de Nordea Bank Abp en Estocolmo para que emitiera una opinión sobre la equidad de la oferta. La conclusión de Nordea fue que la oferta no era justa, desde un punto de vista financiero, para los accionistas de Millicom.

Traducido por Paulina Munita.

Nota Original: Millicom’s Board Committee Rejects Xavier Niel’s Improved Bid

