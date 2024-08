Alberto Ginés finaliza séptimo la final de bloques y dificultad de escalada deportiva en París

El escalador español Alberto Ginés, medalla de oro en Tokyo 2020, finalizó este viernes séptimo con una puntuación de 116.2 en la final de bloques y dificultad de la escalada deportiva de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, después de una mala primera parte en búlder y un milagroso intento de remontada en la cuerda, prueba en la que siempre brilla. El extremeño no podrá reeditar su oro olímpico, ni colgarse medalla de otro color. Como en la clasificatoria, los bloques, con solo una puntuación de 24.1, enterraron las opciones de Ginés, obligado a acometer una remontada heroica en la cuerda y esperar a errores de sus rivales. Algo que no ocurrió. El escalador español no arrancó bien la final la combinada de búlder y dificultad. Después de que tres escaladores lograran completar el 'top' del Bloque 1, Ginés fue incapaz ni siquiera de alcanzar la presa de 5 puntos. El campeón en Tokio se mostró algo incómodo y desesperado en esos primeros agarres de la prueba, y ya estaba obligado a remontar en una modalidad en la que ya falló en la clasificatoria. El extremeño se soltó en el segundo bloque con los primeros puntos de la final. Aunque solo fueron 4.7, después de que solo alcanzara la presa de 5 unidades y lo hiciera en tres cuatro intentos. La pared vertical que exigía mucho equilibrio tampoco fue superada por el español, que necesitaba completar algún 'top' para estar en la pelea de los puestos superiores en esta primera parte de la final. Y en el tercero, Ginés siguió mejorando. En un bloque mucho más duro y exigente físicamente, el campeón en Tokio recuperó su agilidad y rápido sumó cinco puntos y, en tres intentos, llegó a la presa de los 10 puntos. El español necesitaba mucha potencia para sujetarse en los volúmenes sin caer y rozó el 'top', aunque sin fortuna. Se complicaba la final para Ginés. La primera parte de la final finalizó para el español con el último bloque, en el que sumó 9.6 puntos, para sumar un total de 24.1 unidades en esta prueba de bloques. Esto le complicaba la lucha por las medallas, ya que se colocaba octavo, en el último lugar, muy lejos del japonés Sorato Anraku (69.3), líder momentáneo, por delante del estadounidense Colin Duffy (68.3) y el británico Toby Roberts (63.1). Y en la cuerda, no hubo sorpresas. Ginés mejoró y acabó con la tercera mejor subida (92.1) para acabar en séptimo lugar la final, obteniendo diploma olímpico y muy lejos de las anheladas medallas. El podio olímpico lo integraron Roberts, con el oro; Anraku, que dominó toda la final excepto las últimas presas con la cuerda, para ser plata; y el austriaco Jakob Schubert, seis veces campeón mundial, que se colgó el bronce.

Compartir nota: Guardar Nuevo