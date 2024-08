La Bienal de Flamenco congregará a medio centenar de figuras del cante con casi una treintena de espectáculos

En su XXIII edición, la Bienal de Flamenco de Sevilla pondrá el foco en el cante congregando a lo largo de su celebración, entre el 11 de septiembre y el 5 de octubre, a medio centenar de voces representativas de este arte universal. Con casi una treintena de espectáculos con el cante como protagonista, por los distintos escenarios de la cita pasarán desde artistas más que consagrados --Enrique 'El Extremeño', Aurora Vargas, José de la Tomasa, Romerito de Jerez-- a las voces que aseguran un presente y futuro prometedor --Israel Fernández, Manuel Monje, María Terremoto o Lela Soto--, pasando por las que se encuentran en plena madurez de sus respectivas trayectorias, como Miguel Poveda, Pedro El Granaíno, Argentina o Arcángel. En una nota de prensa, la organización ha indicado que el espectáculo inaugural, 'Caudal', reunirá en las tablas del Teatro de la Maestranza a Miguel Poveda, Israel Fernández y Aurora Vargas en un espectáculo multitudinario en homenaje a Paco de Lucía, por La Bienal de Flamenco desfilarán quejíos de todas las generaciones y territorios jondos. Miguel Poveda volverá a pisar este mismo escenario las dos noches siguientes (13 y 14 de septiembre) con 'Federico y el cante' para entonar a los cantaores que inspiraron al poeta granadino, como Manuel Torre o la Niña de los Peines. Le sucederá otra de las voces asentadas en el panorama flamenco: Arcángel, que el 21 de septiembre, ofrecerá una 'Noche única' bañada por 'Un mar de cantes', espectáculo en el que se rodea de artistas de su tierra (Huelva) para homenajearla a través de un recorrido por el repertorio clásico. Por último, también de la provincia onubense, Argentina abrirá el mes de octubre en el Maestranza con 'Sonoridad 'M' (1842-2024)', de marcado acento femenino; una propuesta en la que repasará el legado de las mujeres en el género flamenco desde la primera publicación documentada, en 1842, del nombre de una cantaora: María de las Nieves. VOCES VETERANAS EN EL REAL ALCÁZAR La voz gitana experimentada de Aurora Vargas abrirá, el 16 de septiembre, las 'Noches únicas' en el Real Alcázar. 'Cuando sale la aurora' lleva por título su propuesta, a la que seguirá 'Por los siglos del cante', con los últimos cantaores de una generación. Solo un día después, el 17 de septiembre, José de la Tomasa, Calixto Sánchez, Juan Villar, Marcelo Sousa, Romerito de Jerez y Nano de Jerez brindarán una velada que quedará para el recuerdo, como harán al día siguiente (18 de septiembre) Inés Bacán y Macanita, quienes se encontrarán con Pedro Ricardo Miño al piano en "De pozo y luna". El cantaor cordobés 'El Pele' también dejará su arte en el palacio sevillano como parte del espectáculo 'Maestros', una nueva 'Noche única' en la que tomarán parte Antonio Canales y José Antonio Rodríguez. Y no faltarán a esta cita con el cante las sevillanas. El espectáculo 'Pa qué me llamas' las recupera de la mano de Salmarina, María de la Colina, Juan Rafael y José Luis Pérez-Vera, y Beatriz Romero, que cerrarán las noches protagonizadas por el cante de las programadas en el Real Alcázar el 22 de septiembre. DIVERSIDAD GENERACIONAL EN EL AUDITORIO CARTUJA El Auditorio Cartuja, antiguo Pabellón de Canadá en la Exposición Universal de 1992, abrirá sus puertas como espacio Bienal el 14 de septiembre para recibir a la genuina voz de Pedro El Granaíno en el estreno absoluto de 'Dicen que para cantar', adelanto del que será su primer trabajo discográfico. También con estreno absoluto llega el cantaor Rafael de Utrera a la Bienal que, el 19 de septiembre, cantará a ilustres de este arte en su tierra como Niño de Utrera, Fernanda y Bernarda o Bambino en 'Fui piera'. Continúa el cante en el Auditorio Cartuja con José Valencia y su 'Estudio sobre los cantes de Lebrija', otro estreno absoluto programado el 26 de septiembre al que sucederá la actuación de Esperanza Fernández, el 28 de septiembre. Miembro de una importante familia de cantaores, guitarristas y bailaores de Triana, protagonizará una 'Noche única' titulada 'Corazones de agua' para dar paso a dos de las voces más jóvenes de esta Bienal: María Terremoto y Jesús Méndez, que estrenarán 'Asta regia' el 2 de octubre, un homenaje a los artistas de los que han heredado una forma diferente de hacer el cante, la de Jerez. Otro de los escenarios que dedicará una destacada mirada al cante en la XXIII edición es el Muelle Camaronero. Este singular enclave acogerá dos 'Noches únicas' con voces de Extremadura y de Jerez. En la primera de ellas (19 de septiembre), dos generaciones del cante personificadas en Guadiana y Juanfra Carrasco recorrerán la esencia flamenca extremeña en 'Vengo de mi Extremadura'; mientras que, en 'Territorio Jerez' (21 de septiembre), se darán cita también varias generaciones procedentes de esta ciudad, con las voces de Juana la del Pipa, Ezequiel Benítez, David Carpio y el joven Manuel Monje, el artista más joven de esta edición, con solo once años. El primero de los espectáculos enfocados en el cante de los que se celebrarán en el Monasterio de La Cartuja tendrá como reclamo a un dúo que encarna un encuentro generacional y territorial entre Triana y Badajoz. La Tremendita y La Kaíta presentarán 'Matancera' (29 de septiembre) y la veterana voz de José de la Tomasa, reconocido con el II Giraldillo Internacional de Flamenco Ciudad de Sevilla, llega a este espacio de la Bienal para celebrar sus '50 años con el cante'. DESPLIEGE VOCAL EN EL TEATRO ALAMEDA 'Toda una vida', concretamente 50 años, lleva Enrique El Extremeño dedicado al cante y lo celebrará en el Teatro Alameda el 13 de septiembre arropado por un elenco elegido especialmente para la ocasión. También subirá a este escenario Caraoscura, proveniente de una destacada saga de artistas jerezanos, como miembro del espectáculo 'Elementos' (15 de septiembre) y una semana después (22 de septiembre) hará lo propio el toledano Israel Fernández, una de las voces más prometedoras del cante, que llega a la Bienal acompañado por la guitarra de Antonio El Relojero. También entre los artistas con gran proyección de futuro, El Turry y El Perrete subirán al escenario del Alameda el 23 de septiembre con 'Filigrana'. Les seguirá, el 25 de septiembre, otra dupla joven, la formada por Lela Soto y Manuel de la Tomasa, que beben 'De los buenos manantiales' del flamenco, cada uno de ellos representando a dos grandes estirpes de artistas: los Sordera y los Torre, respectivamente. El cante continuará en el Teatro Alameda de la mano de dos 'Cantaores que bailan' (27 de septiembre): el veterano Cancanilla de Málaga y El Purili, joven talento que sorprende por su madurez cantaora; y con el gaditano David Palomar, que mezclará flamenco y humor en el estreno absoluto de 'Desamparao' (30 de septiembre). Pese a ser considerado el templo de la guitarra una edición más, la voz también hará acto de presencia en el Espacio Turina. El talento de Segundo Falcón acompañará a las guitarras de Paco Jarana y Rafael Rodríguez el 15 de septiembre en una 'Noche única' de la Bienal titulada 'Entre dos guitarras'. Y el día 21 Ismael de la Rosa 'El Bola', también miembro de la trianera familia Fernández, dará voz al viaje que propondrá junto a los guitarristas José del Tomate y Joni Jiménez en 'Algoritmo'. Además, la programación de La Bienal cuenta con otros tantos espectáculos con la danza como protagonista en los que participarán destacadas voces del flamenco como artistas invitados. Es el caso, por ejemplo, de 'Eva Yerbabuena, solo a Sevilla', a quien el 25 de septiembre acompañarán sobre el escenario del Teatro de la Maestranza las voces de Marina Heredia y La Fabi; o del 'Recital de baile' que brindará Farruquito sobre estas mismas tablas el 27 de septiembre con Remedios Amaya, Juana la del Pipa y Esperanza Fernández como artistas invitadas.

