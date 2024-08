El Festival de Cine de Locarno arranca su 77 edición, la primera dirigida por una mujer

Ginebra, 7 ago (EFE).- El Festival de Locarno, principal certamen cinematográfico de Suiza con 77 años de existencia, inaugura este miércoles su primera edición bajo la dirección de una mujer y con "Rita", la opera prima de la actriz española Paz Vega en su programación.

Este año el cambio más significativo para el certamen será el sello que buscará imprimirle su nueva directora, la empresaria y coleccionista de arte basiliense Maja Hoffmann, quien toma el relevo del que fuera el director del festival por más de dos décadas, el también suizo Marco Solari.

Para su primera edición, Hoffmann ha hecho una fuerte apuesta por el cine de Suiza, con la proyección de 41 películas de este país, 3 de ellas en la plaza principal de Locarno, en el cantón del Tesino (sur del país), desde hoy y hasta el próximo 17 de agosto.

En el concurso internacional compiten 17 filmes, tres de producción o coproducción helvética: "Der spatz im kamin", del suizo Ramon Zürcher, "Fogo do vento", de la portuguesa Marta Mateus, y "Transamazonia", película de la sudafricana Pia Marais cuya trama transcurre en la Amazonía brasileña.

En dicho concurso compite este jueves 8 el filme español "Salve Maria", de la directora barcelona Mar Coll, que luchará con las otras 16 películas por hacerse con el Leopardo de Oro, principal galardón del festival.

"Rita", de Paz Vega, se proyectará el próximo día 15 en la plaza de Locarno, al igual que la coproducción suizo-peruano-española "Reinas" de la directora Klaudia Reynicke.

A la sección "cineastas del presente", que premia a nuevos directores, la argentino-británica Jessica Sarah Rinland concurrirá con la película "Monólogo colectivo", una coproducción de Argentina y Reino Unido.

Esta nueva edición se presenta así con una amplia programación de filmes hispanohablantes en la que se premiará al director, productor y guionista mexicano Alfonso Cuarón, autor de las oscarizadas "Gravity" y "Roma", que el próximo 11 de agosto recibirá en persona un galardón a toda su trayectoria profesional.

El certamen también concederá a los actores y directores franceses Mélanie Laurent y Guillaume Canet el Premio a la Excelencia Davide Campari, un importante galardón que en anteriores ediciones ha reconocido las carreras de grandes figuras del mundo del cine como los actores estadounidenses Susan Sarandon y Ethan Hawke.

El cine norteamericano también será otro gran homenajeado con una retrospectiva de los principales clásicos de la productora Columbia Pictures desde el inicio de la era del sonido hasta finales de la década de 1950 para celebrar el centenario del estudio hollywoodiense en 2024.

Al margen de la competición, el Festival de Locarno también acogerá la 13ª edición del "Locarno Pro", un encuentro anual para productores y todo tipo de perfiles de profesionales de la industria cinematográfica que tiene como objetivo profundizar las conexiones entre los diversos actores del mundo del cine.

Este programa, que tendrá lugar del 9 al 11 de agosto, contará este año con España como país colaborador de su programa "First Look", creado para promocionar proyectos cinematográficos en fase de posproducción que todavía no cuentan con productora comercial para su estreno.

Así pues, el programa de este año lo forman las producciones "L’Aguait" de Marc Ortiz; "Bodegón con fantasmas" de Enrique Buleo; "Dream of another summer" de Irene Bartolomé; "Mares" de Ariadna Seuba; "Prefiro condenarme" de Margarita Ledo-Andión y "Río abajo, un tigre" de Víctor Diago. EFE

aig/is/ig