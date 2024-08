Saúl Craviotto: "Nos hemos sentido bastante bien, hemos mirado de tú a tú a Alemania"

El piragüista español Saúl Craviotto, integrante del K4-500 junto a Marcus Cooper, Rodrigo Germade y Carlos Arévalo, destacó que el equipo se sintió "bastante bien" en la primera regata en los Juegos Olímpicos de París, al acabar segundo, por detrás de Alemania, a la que miraron "de tú a tú" para avanzar a semifinales. "Desde el agua nos hemos sentido bastante bien. A mí personalmente se me ha hecho un pelín larga, pero siempre la primera prueba es una toma de contacto y contentos. Lo importante era pasar entre los dos primeros. Teníamos a Alemania y Australia, que en la última Copa del Mundo fueron oro y plata, y nosotros bronce, era una presión añadida. Y hemos competido de tú a tú con Alemania", analizó Craviotto desde zona mixta del Estadio Naútico Vaires-sur-Marne. El medallista de plata en este K4 500 en Tokio admitió que en los últimos 150 metros de la serie por las semifinales "no sabía si era Alemania o Andorra" la que les adelantaba. "Yo iba mirando para adelante para no volcar, aunque sí que he visto por el rabillo del ojo que íbamos con Alemania, Australia. He visto que teníamos por detrás a Australia y eso da tranquilidad, sabes que estabas entre los dos primeros", agregó sobre su prueba, después de acabar segundos y entrar directos a 'semis'. Craviotto reveló que no ha habido grandes cambios en el grupo respecto a la Copa del Mundo, aunque sí le han dado "una vuelta de tuerca a la preparación". "Para el Mundial no estábamos al 100%, no habíamos hecho casi gimnasio de fuerza explosiva. Al final, la planificación está hecha para llegar bien aquí y la Copa del Mundo te pilla en medio. Aquí se verá un poco todo", auguró. "La pista está bien, a mí personalmente me gusta. La noto rápida, agua caliente, las condiciones de momento bien, no hay nada de oleaje. Ojalá se mantenga así para el día 8 y que no haya ni preferencias ni nada negativo para ninguna calle. Igualdad a las ocho calles y que gane el mejor. Esa es la esencia del deporte", expresó el ilerdense. Por su parte, Rodrigo Germade también afirmó que la serie fue "una carrera bastante durilla", ya que solo avanzaban dos y había "tres barcos bastante fuertes", aunque destacó que rindieron "muy bien". "Es el primer tiro así que buenas sensaciones, y vamos avanzando, tenemos por el medio otro día de descanso para preparar ya esas finales", manifestó. Finalmente, Carlos Arévalo confirmó que esta primera prueba es "siempre la más complicada", porque desconoces el nivel al que llegan los rivales. "Son esos nervios de incertidumbre, pero desde que hemos salido nos hemos encontrado muy bien, hemos dominado bastante la regata y hemos luchado por llegar primeros", analizó. "La primera regata siempre es dura, porque es la entrada en competición y creo que hemos sacado un muy buen rendimiento, estamos donde nos esperábamos, entre los dos primeros, luchando con Alemania que con los favoritos. Hay que ir a comérselos", concluyó.

Compartir nota: Guardar Nuevo