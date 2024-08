La estadounidense Caroline Marks y el francés Kauli Vaast, campeones olímpicos de surf en Teahupo'o

La surfista estadounidense Caroline Marks se proclamó campeona olímpica en el surf de los Juegos de Paris 2024, al derrotar en la final de la disciplina a la brasileña Tatiana Weston-Webb en la playa de Teahupo'o, en Taití (Polinesia Francesa), mientras que, en categoría masculina, se colgó el oro el francés nacido en Tahití Kauli Vaast superando con autoridad al australiano Jack Robinson. Marks logró la medalla de oro en una final muy ajustada. Su mejor ola fue la primera, con una nota de 7.50, una puntuación que no puedo mejorar en su segundo intento, en le que sumó 3 puntos más, por lo que su final fue de un registro global de 10.50. Solo 17 centésimas mejor que Weston-Webb, con dos olas de 5.83 y 4.50 que le valieron para ser plata olímpica. "Me siento muy honrada y feliz, esto es increíble y estoy muy emocionada. Estoy muy contenta de hacer esto por mi familia y por todos los que están en casa. Estoy muy feliz", dijo Marks al finalizar la competición, después de que la francesa Johanne Defay consiguiera el bronce al imponerse a la costarricense Brisa Hennessy. La de Defay fue la primera presea para Francia en surf, ya que después celebró el oro de Kauli Vaast, que hizo valer su condición de favorito en las aguas de Teahupo'o, superando al australiano Jack Robinson de manera clara. El surfista francés y local de Tahití firmó una nota de 17.67 (9.50 y 8.17), por el escaso 7.83 --no pudo ejecutar un buen segundo tubo para un segundo intento-- de su rival. "Ese era mi objetivo al venir aquí, conseguir una medalla. En Tokio estuve muy cerca y este año tuve otra oportunidad y lo deseaba mucho, así que lo di todo en la semifinal. Estoy muy contento con Estoy feliz de enorgullecer a mi familia, a mis amigos y a todo mi país", expresó el campeón olímpico. El bronce fue para el brasileño Gabriel Medina con una puntuación de 15.54 sobre el peruano Alonso Correa.

Compartir nota: Guardar Nuevo