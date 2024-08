Hiba Abouk, impasible, se desmarca del delicado momento que atraviesa Escassi tras salir a la luz su relación

Álvaro Muñoz Escassi se ha convertido, por méritos propios, en uno de los grandes protagonistas del verano. A su polémica ruptura con María José Suárez tras una presunta deslealtad con una mujer transexual se une la expectación que ha desatado su incipiente relación con Hiba Abouk, con la que en las últimas semanas ha viajado a Túnez -donde fueron captados en actitud romántica a la orilla del mar- y a Tarifa y con la que, a pesar de que la actriz insiste en que son solo amigos, parece que ha surgido algo muy especial. Sin embargo, las críticas y los ataques que ha recibido en las últimas semanas, y los testimonios que no dejan de surgir de diferentes mujeres que aseguran que intentó algo con ellas estando con la modelo sevillana, parecen haberle pasado factura al jinete. Y como han reconocido su expareja Lara Dibildos y su íntima amiga Toñi Moreno, no está bien: "Lo está pasando muy mal. Es una persona sensible" ha asegurado la presentadora en el concierto de Luis Miguel en Marbella. La actriz, madre de su hijo Álvaro, ha confesado que Escassi está pasando "una época muy dura" y está preocupada por él. Su intensa vida amorosa no es el único frente abierto para el jinete, ya que según el programa 'Fiesta', habría sido 'cazado' cometiendo hasta 37 infracciones de tráfico en tan solo 15 minutos durante sus vacaciones en Tarifa. Al parecer, entre las imprudencias al volante de Escassi estarían saltarse un stop, adelantar a 3 vehículos seguidos, circular entre dos carriles, superar la velocidad permitida... Una actitud temeraria que ya estaría siendo investigada por la Guardia Civil y por la que el sevillano se podría enfrentar a un delito contra la seguridad vial. Mientras tanto, Hiba Abouk continúa con su día a día en la capital y se ha desmarcado completamente del duro momento que atraviesa su nueva ilusión. Impasible, la actriz ha hecho oídos sordos a las informaciones que apuntan a que Álvaro no lo está pasando bien y ha dejado en el aire si sigue teniendo contacto con él tras salir a la luz su incipiente historia de amor. La protagonista de 'El Príncipe' tampoco ha reaccionado a las infracciones que el jinete habría cometido al volante, manteniéndose al margen de todo lo relacionado con el que se resiste a confirmar que es su nueva ilusión.

