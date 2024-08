El Ibex 35 cae un 2,4% en la media sesión de este 'lunes negro' tras el desplome del 12,4% del Nikkei

El Ibex 35 caía un 2,45% en la media sesión de este 'lunes negro' en el que el índice japonés Nikkei ha cerrado con un desplome del 12,4% asimilando la subida de tipos del Banco de Japón y las dudas sobre la economía estadounidense. De hecho, los futuros de Wall Street también apuntan a caídas, que serían del 5% en el caso del Nasdaq y del 3% en el del S&P500, en un contexto marcado por las dudas sobre la economía de Estados Unidos. En concreto, el analista Manuel Pinto explica que la volatilidad en los mercados se ha disparado a medida que han ido creciendo las preocupaciones sobre la economía estadounidense y ante los resultados de las principales empresas tecnológicas, que no han conseguido cumplir con las expectativas. "Gran parte de la fortaleza que ha mostrado el mercado durante este año se ha apoyado en la confianza de un 'aterrizaje suave', donde los bancos centrales serían capaces de estabilizar la inflación sin llevar a la economía a una fuerte contracción", explica. Sin embargo, los últimos datos conocidos en EEUU la semana pasada, con las peticiones por subsidio por desempleo en máximos de casi un año y una subida del 0,5% en la tasa de desempleo, mientras que la producción industrial ha entrado en contradicción, han llevado a los inversores a pensar que la Reserva Federal (Fed) podría haber esperado "mucho" para iniciar los recortes de tipos y que la economía del país podría enfrentarse ahora a un "aterrizaje forzoso". Tras la reunión de la semana pasada de la Fed, cuando decidió mantener los tipos, el mercado descuenta ahora con un 78% de probabilidad un recorte de 50 puntos básicos en los tipos de interés por parte de la Fed en septiembre. Además, podrían aplicarse dos recortes o, incluso, una bajada de los tipos entre reuniones, "algo extremadamente raro y que en los últimos años sólo ha ocurrido como emergencia en el Covid-19", algo que Pinto descarta por el momento. En el caso de Japón, el experto señala a la subida de tipos aplicada por el Banco de Japón la semana pasada. "Los índices bursátiles del país han tenido caídas que no se veían desde hace años y uno de los puntos claves es el cruce con el dólar estadounidense y con el resto de divisas. Durante años, los inversores, no sólo de Japón, sino a nivel mundial, han pedido crédito en yenes aprovechando tasas negativas o tasas al 0%, invirtiéndolo en diferentes activos y monedas. El incremento del yen supone un incremento del coste y de la divisa, lo cual perjudica de manera significativa estas estrategias, denominadas como 'carry trade', que obliga a deshacer posiciones. Además, el Banco de Japón es uno de los mayores actores del mercado, y reducir sus compras tiene efectos importantes", explica. Para Pinto, estas caídas en las bolsas mundiales supone una "corrección saludable" que permitirá entrar a los mercados a unos precios "significativamente inferiores" a los que se estaban registrando en los últimos días. Los resultados corporativos han seguido mostrando crecimiento y, si bien la expectativa de la inteligencia artificial se ha reducido, Pinto confía en que el resto de los sectores de la economía consigan equilibrar esas dudas. "Las altas valoraciones actuales, aun siendo altas, no nos parece un problema tan grande", agrega. En este contexto, el Ibex 35 caía a los 10.410,9 enteros y con todos sus valores en negativo, destacando las bajadas de Fluidra (-4,77%), Unicaja (-4,17%), Sabadell (-4,11%), Grifols (-3,90%), Sacyr (-3,85%) y Acciona (-3,81%). La prima de riesgo española escalaba a los 91 puntos, mientras que el rendimiento del bono a 10 años descendía unos tres puntos básicos hasta el 3,019%. Además, el euro se apreciaba un 0,25% frente al dólar, hasta intercambiarse a unos 1,0938 dólares. El resto de selectivos europeos también registraban caídas pronunciadas en la media sesión: Milán perdía un 2,89%, Fráncfort, un 2,50%; París, un 2,23%; y Londres, un 2,12%. En el mercado de materias primas, el barril de crudo Brent cedía un 1,97%, hasta un precio de 75,3 dólares, mientras que el West Texas reducía su valor en un 2,19%, hasta los 71,97 dólares. CRIPTOMONEDAS También se están registrando caídas en el mercado de las criptomonedas, con caídas que llegan a superar el 13%% en el bitcoin o el 20% en ethereum. El responsable de Binance España y Portugal, Javier García de la Torre, explica que a las dudas sobre la evolución macroeconómica se unen causas específicas del mercado 'cripto' que explican las caídas en estos activos. En concreto, comenta que los temores a una recesión han llevado a una reasignación del capital por parte de los inversores, alejándose de los activos de mayor riesgo, como son consideradas las monedas digitales. "Este movimiento se ha visto agravado por la reciente dinámica de la carrera presidencial estadounidense, que algunos participantes en el mercado consideran potencialmente menos favorable para las criptomonedas como clase de activo", añade. Por último, señala que en el mercado de criptomonedas los meses de verano han sido históricamente más lentos que otros meses del año, con rendimientos sistemáticamente menores, una dinámica que es posible que esté entrando en junio. "A pesar de estos desafíos, no vemos esto como indicativo de una tendencia negativa a largo plazo para el mercado de criptomonedas", explica, antes de señalar que a medida que se acerquen las elecciones presidenciales en EEUU es posible que se experimente volatilidad en el mercado de las criptos.

