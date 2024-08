Acusan a un hombre en Puerto Rico de fraude bancario y de quiebra y de robo de identidad

San Juan, 5 ago (EFE).- La Fiscalía Federal en Puerto Rico informó este lunes de que un hombre de Humacao, un municipio ubicado en el este de la isla, fue arrestado y acusado de fraude bancario, fraude de quiebra, declaración falsa en solicitudes de préstamos y créditos y de robo de identidad agravada.

"El acusado utilizó los procedimientos de quiebra para defraudar al Programa de Fideicomisarios de Estados Unidos y a los acreedores para beneficiarse ilegalmente a sí mismo", explicó en un comunicado W. Stephen Muldrow, fiscal de EE.UU. para el Distrito de Puerto Rico.

Según los documentos judiciales, desde el 4 de enero de 2019 hasta el 20 de mayo de 2024, el acusado ideó y ejecutó un esquema para defraudar a los acreedores en un procedimiento de quiebra en el Distrito de Puerto Rico mediante representaciones materialmente falsas y fraudulentas.

Así el hombre violó del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Secciones 152 y 157.

El 4 de enero de 2019, el hombre presentó e hizo que se presentara una petición voluntaria de alivio bajo el Capítulo 13 del Código de Quiebras en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

La acusación alega que durante el procedimiento de quiebra, el hombre ocultó bienes e ingresos y no reveló al síndico encargado del control de los bienes del deudor y de los acreedores y los Estados Unidos la creación, operación, propiedad y control de All Market and Bakery LLC y Smart Energy General Contractors LLC.

All Market and Bakery LLC era una compañía de responsabilidad limitada registrada el 11 de febrero de 2015 en el Departamento de Estado de Puerto Rico y operaba como un establecimiento en el municipio de Humacao que producía y vendía productos de panadería, alimentos y bebidas.

Mientras que Smart Energy General Contractors LLC era una empresa de responsabilidad limitada registrada el 12 de junio de 2018, ante el Departamento de Estado de Puerto Rico, que realizaba y proveía servicios relacionados a la construcción a clientes privados y gubernamentales.

El acusado no declaró los ingresos recibidos de Smart Energy General Contractors LLC, a la que se le habían adjudicado contratos con los municipios de Canóvanas y Ceiba que superaban los 800.000 dólares.

Asimismo, el hombre está acusado de hacer declaraciones falsas en relación con un préstamo de 15.000 dólares del Programa de Protección de Cheques (PPP, por sus siglas en inglés) en violación del Título 18 del Código de Estados Unidos, sección 1014.

El 30 de abril de 2020, Ramos-Hernández, en nombre de All Market and Bakery LLC, presentó una solicitud de préstamo PPP a través de un tercero, que fue aprobada y desembolsada el 11 de mayo de 2020.

El acusado utilizó a sabiendas y sin autorización legal el nombre, la dirección y la firma de una persona con las iniciales M.M.T. para presentar la solicitud del préstamo PPP, incurriendo así en fraude bancario y usurpación de identidad con agravantes en violación del Título 18 del Código de Estados Unidos, Secciones 1028A y 1344.

"La oficina del Fiscal de los Estados Unidos se mantiene vigilante en la investigación de fraudes relacionados con quiebras y aprecia el excelente trabajo de la Oficina del Fideicomisario de Estados Unidos", añadió Muldrow.

Si es declarado culpable, el hombre puede ser condenado a una pena máxima de prisión de cinco años por cada cargo en virtud de fraude bancario y a una multa de 250.000 dólares; a una pena máxima de prisión de 30 años y a una multa de 1.000.000 de dólares por infracción de fraude bancario.

Además de hasta 30 años por declaración falsa en solicitudes de préstamos y créditos y una condena consecutiva obligatoria de dos años de prisión por cada cargo de usurpación de identidad con agravantes. EFE

ea