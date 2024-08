Maduro da por "resuelto" el "brote fascista" tras 2.000 detenciones

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dado por "resuelto" el "brote fascista" en referencia a las protestas por supuesto fraude electoral de la oposición y ha anunciado que han sido detenidas 2.000 personas en la última semana. "Resolvimos con la constitución y en paz el brote fascista. Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para (las prisiones de) Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. Justicia. Esta vez no va a haber perdón", ha advertido durante su intervención ante la manifestación de apoyo a Maduro celebrada el sábado frente al Placio de Miraflores de Caracas. "Esta vez no va a haber perdón. Esta vez lo que va a haber es Tocorón. Muy grave lo que hicieron", ha insistido durante la marcha de simpatizantes 'chavistas'. Entre los detenidos están "todos los que derrumbaron estatuas" en referencia a los ataques sufridos por estatuas del expresidente Hugo Chávez, de Simón Bolívar, del cacique Coromoto y de José Gregorio Hernández. "Todos están identificados, capturados, están en juicio y todos han confesado cómo les pagaron y por qué hicieron lo que hicieron", ha resaltado. Maduro también se ha referido al candidato de la oposición, Edmundo González, y ha asegurado que "hoy tuvo miedo de autojuramentarse" porque tendría "consecuencias legales graves por desacato a la constitución, a los tribunales y a las leyes" y le ha reprochado su ausencia en la marcha convocada por la oposición en Caracas. "¡Te chorreaste González Urrutia! Ya ni a pataruco llegas", dijo. "Esta película ya la hemos visto y hasta sabemos el final: ganan los buenos. Pero esta tercera temporada la vamos a ganar de mejor manera y con más fuerza", ha asegurado. "Nadie podrá imponer un clima de violencia; nadie nos llevará a escenarios golpistas", ha subrayado. Maduro ha mencionado también la orden Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que ha dado 72 horas a la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que presente todos los documentos del proceso electoral y ha recordado que esta sala del TSJ es la única que puede revisar todo "como lo manda la Constitución y las leyes". "El TSJ está cumpliendo con sus facultades y el Consejo Nacional Electoral tiene la palabra. El resultado de las elecciones del 28 de julio las da el CNE, no los Estados Unidos, ni el Comando de Campaña de los fascistas", ha resaltado. El mandatario 'chavista' ha reiterado además su intención de convocar un diálogo con varios sectores políticos, económicos, sociales, culturales y religioso. "Con todos los sectores, con las críticas más duras del pueblo para nosotros reaprender, reformular el plan y seguir avanzando con un plan perfeccionándolo en unión con el pueblo", ha prometido. Podrán participar en este diálogo todos los sectores "siempre y cuando respeten la Constitución y los cinco Poderes de la República". Además ha anunciado una nueva propuesta para perfeccionar la Ley Antibloqueo y así poder mejorar los ingresos y pensiones del país y que mantendrá la Gran Misión Vuelta a la Patria para el retorno voluntario de los venezolanos que se encuentren fuera del país que deseen regresar a Venezuela.

