Carlo Ancelotti: "El resultado no es tan importante, el objetivo es dar minutos a los jugadores"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reiteró que el resultado de 2-1 ante el FC Barcelona de esta madrugada "no es tan importante", porque el objetivo es "dar minutos a los jugadores", sin entrar en la táctica ni volverse "locos", y celebró que el Clásico veraniego en Nueva Jersey tuviera "buena intensidad y buenas jugadas". "Ha sido un partido con buena intensidad y buenas jugadas. Seguimos con la línea de preparación y poco a poco vuelven a los jugadores. El resultado no es tan importante", valoró el italiano en declaraciones publicadas por el Real Madrid en su página web. Y es que el de Reggiolo insistió en que el objetivo en esta pretemporada es "dar minutos a los jugadores" para que "cojan buena forma". "No pensamos en temas tácticos. Eso a partir del día 7. No nos volvamos locos. Son partidos de pretemporada y nos faltan ocho jugadores", agregó. Uno de los que ya ha vuelto de vacaciones es el brasileño Vinícius Júnior, que disputó 30 minutos en la derrota por 2-1 ante el FC Barcelona en el ya tradicional Clásico veraniego de preparación. "Ha llegado en buena forma y eso significa que ha trabajado en vacaciones. No necesita mucho trabajo", valoró, igual que Luka Modric "está muy bien", con un físico que "le permite jugar". "Se encontraba bien y ha jugado hasta el final", explicó. Mientras que Rodrygo Goes, que regresó a la vez que 'Vini', no tuvo minutos al estar "cansado". "Puede que juegue 45 minutos ante el Chelsea", avanzó Ancelotti sobre el último partido de preparación ante los londinenses este martes. "Van a disfrutar de este momento y les da ilusión. Les vamos a conocer mejor y todos tienen muy buena calidad. Me encanta verles jugar porque muestran calidad y personalidad", dijo sobre los debuts de los canteranos Lorenzo, Obrador y Jacobo, antes de elogiar el estado de forma de Mario Martín. "Es un jugador que puede estar en la primera plantilla. Veremos qué pasa al cierre del mercado, es un jugador con el que podemos contar", zanjó.

