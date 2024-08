José Quiles se queda sin medalla al perder por decisión unánime ante el uzbeko Abdumaliv Khalokov

El boxeador español José Quiles se quedó sin medalla en los Juegos Olímpicos de París (Francia), después de perder por decisión unánime en los cuartos de final de la categoría de 57 kg ante el uzbeko Abdumalik Khalokov, campeón del mundo de la categoría, en un combate muy táctico en el que el de Elda mostró ambición, pero no fue suficiente. Quiles era la última opción de sumar medalla en el boxeo olímpico, después de las de Enmanuel Reyes Plá (-92 kg) y Ayoub Ghadfa (+92 kg) --ambos ya en semifinales--. Pero el cuadro del eldense no fue favorable y, tras superar al kazajo Makhmud Sabyrkhan, le tocó medirse con el campeón del mundo y de Asia en la categoría, y máximo favorito al oro, un hueso duro al que no pudo batir. El púgil de Elda, que salió con su ojo izquierdo y medio rostro morado e hinchado por un cabezazo de su rival en cuartos, se mostró mucho más cómodo en el primer asalto, entrando poco a poco el ritmo del combate y llevando la iniciativa en el centro del 'ring'. Además, pudo conectar una combinación 1-2 y un buen recto contra el rostro del uzbeko. Este, sin embargo, daba cuenta de su maestría con cada movimiento, apoyado en un mayor alcance por sus brazos largos. La intención del español no fue suficiente para los jueces, que le dieron por unanimidad el primer 'round' a Khalokov, que fue más sólido. Quiles estaba obligado a remontar, sin perder la ambición ni ese brío, con los que dio un par de jabs directos, mientras el uzbeko boxeaba con mucha más inteligencia. Y esto lo premiaron en su decisión los jueces, que obligaban al español a terminar el combate antes del tiempo. Misión casi imposible para Quiles, que vivía sus últimos minutos de su sueño olímpico. Y buscando esa mano salvadora entró en la desesperación, a la que le llevó también el uzbeko, más preocupado por no cometer ningún error que podría ser definitivo que por entrar en el duelo directo. Se acabo la participación del eldense en París, por lo que el boxeo español tendrá dos preseas, las de Enmanuel Reyes y Ayoub Ghadfa.

