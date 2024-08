Crónica del España - Colombia: 2-2 (4-2 en penaltis)

La selección española femenina de fútbol luchará por las medallas en los Juegos Olímpicos de París después de dejar fuera este sábado, con sangre, sudor y épica, a una aguerrida y valiente Colombia, frente a la que empató (2-2) pese a que perdía 0-2 en el minuto 79 y a la que no tumbó hasta una tensa tanda de penaltis. La campeona del mundo sigue subida en la ola buena y nada ni nadie parece ahora tener la llave para derribarla y hundirla. El combinado colombiano, con un gran planteamiento y aprovechando sus opciones, lo tuvo en su mano, pero terminó viendo a su rival poner camino hacia las pelea por el podio. Casi un año después de su histórico triunfo en el Mundial, España continúa con buena estrella y su sueño olímpico sigue vivo, aunque necesitará una mejoría en lo futbolístico. Y es que la mejor versión del equipo que dirige Montse Tomé no está haciendo acto de aparición en el evento. Sin demasiada chispa, domina, pero no hace tanto daño como hace unos meses, y eso estuvo a punto de aprovecharlo una Colombia que se puso por delante muy pronto y que aumentó su ventaja al inicio del segundo tiempo. A partir de ahí, se refugió cerca de su área y sufrió el acoso más con corazón que con cabeza de las españolas al mismo tiempo que perdía a sus mejoras jugadoras por el desgaste físico, lo cual también fue decisivo para sobrevivir a un final que se alargó por culpa de la capitana Irene Paredes, que ejerció de '9' para forzar la prórroga en el 97 y después de que otra de las veteranas, Jenni Hermoso, hubiese recortado en el 79, justo antes de que Cata Coll hubiera dado una vida extra. Hasta ahí la campeona del mundo había tenido que remar mucho, demasiado, más de lo esperado, principalmente por culpa de sus errores y de su espesura. Colombia apretó desde el inicio y fue valiente y de eso sacó el primer gol en el minuto 12 tras una presión sobre Alexia Putellas y una pérdida que le cayó a Mayra Ramírez, más rápida para superar a Irene Paredes y tener la calma, que luego le faltó, para batir por bajo a Cata Coll. El partido se jugaba a lo que querían las colombianas, peligrosas siempre con espacios a la espalda de una España que se lanzó a por el empate lo antes posible, pero que, pese a que fue de menos a más, apenas generó. Las mejores fueron un disparo de Salma Paralluelo que repelió Tapia todavía con 0-0 y otra de Aitana Bonmatí, también detenido por la portera sudamericana. Nada más destacable hasta el descanso de un equipo donde Tomé no varió nada para el segundo acto, pese al flojo partido de casi todas sus futbolistas. El combinado nacional necesitaba a Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Mariona Caldentey, bien sujetadas y vigiladas por la aguerrida zaga del equipo 'cafetero' que se vio con medio billete a la final al inicio del segundo tiempo. Linda Caicedo se internó por la derecha y su potente disparo encontró la respuesta de Cata Coll, pero el rechace se le terminó enredar a Irene Paredes, que no acertó a despejar y la talentosa Leicy Santos hizo el resto. Las medallas se alejaban para la campeona de la Liga de Naciones y la seleccionadora echó mano de Jenni Hermoso en busca de encontrar más recursos ofensivos. La delantera madrileña tiró de su experiencia y llevó algo más de peligro, sobre todo con un afilado disparo que se fue rozando el larguero de la portería de Tapia. Pero los minutos pasaban y no llegaba el tanto que diese esperanzas. Para empeorar el panorama, Mayra Ramírez enganchó un contragolpe y se volvió a plantar ante Cata Coll. La portera balear aguantó bien y detuvo el flojo lanzamiento de la delantera, dando un oxígeno que aprovecharon sus compañeras. Jenni Hermoso avivó el sueño de la remontada 'cazando' u balón perdido en el área y Colombia ya decidió meterse completamente atrás para contener el último arreón español. Lo hizo casi a la perfección hasta que, en el minuto 97, Irene Paredes apareció en el corazón del área para empalar el 2-2 tras un buen centro de Salma Paralluelo. Las colombianas acusaron el golpe, pero tuvieron carácter para aguantar lo que quedaba, ya sin Ramírez, Caicedo y Santos en el campo, y llevar a la número uno del ranking hasta la tanda de penaltis. Cata Coll se hizo 'gigante' y la puntería de las lanzadoras españolas acabó con el sufrimiento. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ESPAÑA, 2 - COLOMBIA, 2 (0-1, al descanso, 2-2 tras el tiempo reglamentario y la prórroga y 4-2 en penaltis). --ALINEACIONES: ESPAÑA: Coll; Batlle, Paredes, Aleixandri (Codina, min.78), Carmona (Redondo, min.64); Bonmatí, Guijarro (Abelleira, min.52), Putellas (Hermoso, min.64); Del Castillo (Redondo, min.78), Paralluelo y Caldentey. COLOMBIA: Tapia; D.Arias, C.Arias, Carabalí, Vanegas; Paví (Izquierdo, minuto 45+2), Restrepo (Quejada Minota, min.98), Santos (Caracas, min.86), Caicedo (Montoya, min.66); Usme y Ramírez (Salazar, min.86). --GOLES. 0-1, minuto 12. Mayra Ramírez. 0-2, minuto 52. Leicy Santos. 1-2, minuto 79. Jenni Hermoso. 2-2, minuto 90+7. Irene Paredes. --TANDA DE PENALTIS. 0-0. Falla Usme. 1-0. Marca Caldentey. 1-1. Marca Vanegas. 2-1. Marca Navarro. 2-1. Falla Salazar. 3-1. Marca Paralluelo. 3-2. Marca Carabalí. 4-2. Marca Bonmatí. --ÁRBITRA: Katia García (MEX). Amonestó a Aleixandri (min.8), por España, y a Daniela Arias (min.30), por Colombia. --ESTADIO: Groupama Stadium de Lyon.

