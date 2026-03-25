HRW advierte a la ONU de que el plan de autonomía marroquí no garantiza la autodeterminación de los saharauis

La organización de defensa de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) ha advertido al Consejo de Seguridad de la ONU de que el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental no garantiza el derecho a la autodeterminación de los saharauis, después de la resolución aprobada por este organismo en la que se animaba a las partes a entablar negociaciones sobre la base de dicha propuesta de Rabat.

El máximo órgano de la ONU dio luz verde el pasado 31 de octubre a la resolución 2797, auspiciada por Estados Unidos y gracias a la abstención de Rusia y China, muy celebrada por Marruecos, que ve en el texto un respaldo a su reivindicación de la soberanía sobre la que fue colonia española hasta 1976.

La resolución exhorta a las partes a que "entablen conversaciones sin condiciones previas, tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos", que el reino alauí presentó en 2007 y que cuenta con el respaldo de numerosos países, entre ellos España, y las anima a presentar "ideas para contribuir a una solución definitiva que sea aceptable para todas ellas".

El objetivo de la negociación, precisa el texto, debe ser "lograr una solución política definitiva y aceptable para todas ellas que contemple la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental" y que reconozca que "una verdadera autonomía podría ser el resultado más factible".

En opinión de HRW, la resolución no garantiza que el nuevo marco de negociación --que ya ha propiciado varias rondas de conversaciones auspiciadas por Estados Unidos con la participación de Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania-- respete el derecho a la autodeterminación de los saharauis y no es conforme al Derecho Internacional.

En este sentido, el organismo defiende que cualquier solución debería garantizar el derecho de los saharauis a reparaciones por los daños sufridos desde que Marruecos se hizo con el control de la mayoría del territorio, incluidas compensaciones y el derecho al retorno a para los desplazados en los campos de refugiados en Tinduf (Argelia) y sus descendientes que han mantenido vínculos adecuados con el territorio.

PROMESA INCUMPLIDA DE REFERÉNDUM

La directora asociada para Oriente Próximo y el norte de África de HRW, Hanan Salah, ha subrayado que "35 años después de que el Consejo de Seguridad de la ONU acordara un referéndum para resolver la situación en el Sáhara Occidental, la conveniencia política corre el riesgo de pasar por alto el derecho a la autodeterminación de los saharauis".

"Para consumar esos derechos, el Consejo de Seguridad y todos los países deberían garantizar el derecho del pueblo saharaui a determinar libremente su estatus político", ha puntualizado Salah. "Después de 50 años de ocupación (marroquí), debería articular cómo prevé hacer cumplir todos los Derechos Humanos de los saharauis, incluida la autodeterminación", ha insistido.

En este sentido, HRW sostiene que el Consejo de Seguridad debería defender el derecho de autodeterminación y garantizar que cualquier solución refleja la voluntad genuina de los saharauis, tras recordar que el plan de autonomía no contempla en ningún caso la independencia como opción, que es lo que ha venido reivindicando todos estos años el Polisario.

Además, defiende que cualquier versión actualizada del plan de autonomía --Marruecos habría elaborado un documento más amplio en base a la propuesta inicial de tres páginas-- debe incluir también el derecho a reparaciones por la ocupación y el derecho de retorno.

Por último, llama la atención sobre el hecho de que la antigua colonia española figura en la lista de territorios no autónomos de la ONU desde 1963 y su estatus no ha cambiado pese que varios países hayan reconocido la soberanía de Marruecos sobre este territorio.