Sánchez y Feijóo se cruzan acusaciones de "cinismo" por la regularización de migrantes y el riesgo de atentados

El proyecto para regularizar de manera extraordinaria a más de medio millón de migrantes en España permanece en el centro del debate político, mientras el Gobierno y la oposición intensifican sus reproches en el Parlamento acerca de las implicaciones para la seguridad nacional y la gestión del proceso legislativo. Tal como publicó el medio original, la discusión se ha trasladado tanto al Congreso como al Senado, con resoluciones recientes que han provocado respuestas inmediatas por parte de ambos bloques.

De acuerdo con la información difundida, el último cruce se produjo durante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Pleno del Congreso, en el contexto de un informe sobre la guerra de Irán tras el Consejo Europeo de la semana anterior. Sánchez reprochó al líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, sus declaraciones públicas vinculando la regularización de migrantes con un presunto aumento del riesgo de atentados terroristas en Europa. “Qué cinismo y qué falta de respeto a las víctimas”, respondió Sánchez, en referencia a lo que consideró insinuaciones por parte de Feijóo sobre la responsabilidad del Ejecutivo en posibles futuros atentados.

El intercambio se remonta a unas declaraciones previas de Feijóo en Bruselas, tras reunirse con miembros del Partido Popular Europeo. Según consignó el medio, Feijóo tildó de “temeridad” la regularización planteada por el Ejecutivo, advirtiendo sobre un “efecto llamada” que, según su perspectiva, podría repercutir en toda la Unión Europea debido al actual contexto internacional. En su intervención, el líder del PP anticipó que “probablemente en los próximos meses se incrementará la alerta antiterrorista”, y añadió: “En un momento como el que estamos viviendo, el efecto llamada de una regularización es una auténtica temeridad”.

En su respuesta en la Cámara Baja, Sánchez insistió en que las palabras de Feijóo asociaban directamente la política migratoria actual con el riesgo de atentados, una relación que el presidente del Gobierno rebatió. Según describió el medio, Sánchez subrayó la gravedad de tales insinuaciones, considerando que instrumentalizan el sufrimiento de las víctimas para fines políticos y que además no responden a la realidad del proceso de regularización.

Durante el debate, Feijóo defendió su postura y refutó las acusaciones de cinismo. Para ello citó de forma textual el informe de la Dirección General de Policía, según publicó el medio, y leyó en el Pleno: “La rápida incorporación de un gran volumen de población extranjera puede generar desafíos de integración, además de poder favorecer la posible entrada en el país y consiguiente regularización de elementos potencialmente terroristas y otros vinculados a crímenes”. Tras la lectura, Feijóo preguntó a Sánchez si consideraba que ese organismo era también “cínico”, insistiendo de nuevo: “El cínico es usted, señor Sánchez. El cínico es usted”.

La regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Consejo de Ministros, detalló la fuente, se inició el 27 de enero mediante un trámite de urgencia tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Podemos. El proyecto de real decreto correspondiente modifica el Reglamento de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España. Esta iniciativa pretende retomar la filosofía de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que recopiló más de 700.000 firmas y contó con el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios en 2004, con la excepción de Vox, aunque después quedó bloqueada durante años.

Tal como detalló el medio original, en respuesta a la iniciativa del Ejecutivo, el PP promovió en el Senado una enmienda a la Ley de Multirreincidencia, aprovechando su mayoría absoluta en la Cámara Alta. El propósito principal de esta enmienda consiste en endurecer los requisitos exigidos a los extranjeros para acceder a la residencia legal, reforzando el control sobre los antecedentes penales.

No obstante, el Gobierno ejerció su facultad de veto este martes e impidió la tramitación en el Congreso de la enmienda impulsada por el PP. El Ejecutivo argumentó que implementar esa medida requeriría incorporar 400 funcionarios adicionales de Extranjería, lo que supondría un sobrecoste estimado en 16,8 millones de euros. Según reportó el medio, este fue el motivo esgrimido para rechazar la propuesta de endurecimiento, subrayando la falta de recursos y el incremento presupuestario que implicaría para la administración pública.

El enfrentamiento por la regulación extraordinaria de migrantes se produce en un contexto de tensiones internacionales y de polarización en la política española sobre gestión migratoria y seguridad. La controversia involucra tanto la disputa sobre las competencias del Ejecutivo para aprobar reglamentaciones como el grado de supervisión y control de antecedentes exigido para los solicitantes de residencia, según consta en la información de la fuente.

El respaldo social a la regularización se reflejó en la Iniciativa Legislativa Popular de 2004, pero el debate actual se centra en el alcance del nuevo real decreto y sus posibles repercusiones. Mientras el gobierno defiende la medida como una respuesta a una demanda social y política histórica, la oposición sostiene que existen riesgos asociados por la magnitud de la regularización y su posible impacto en la seguridad pública, según publicaron los medios.

Mientras continúa la tramitación legislativa y las posturas permanecen distanciadas, queda patente que la regularización extraordinaria de migrantes constituye uno de los principales puntos de fricción entre el Gobierno y la oposición, con consecuencias tanto en la política migratoria interna como en la relación con los socios europeos.