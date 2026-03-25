Fernando Alonso retrasa al viernes su llegada a Suzuka por "motivos familiares personales"

Jak Crawford tomará el lugar de Fernando Alonso durante la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, luego de que la escudería Aston Martin comunicó un ajuste en la agenda del piloto español por cuestiones familiares. Según informó la escudería a través de sus redes sociales y como reportó el medio de comunicación, Alonso no estará presente en las actividades previas al evento, incluidos los encuentros con la prensa programados para el jueves en el circuito de Suzuka.

La escudería Aston Martin detalló en su anuncio que Fernando Alonso retrasará su llegada al circuito y estará en Japón a tiempo para el viernes, lo que le permitirá incorporarse a la agenda oficial del Gran Premio en la jornada del segundo entrenamiento libre. La razón expuesta por el equipo se relaciona con "motivos familiares personales". El medio consignó que el piloto español será padre próximamente, lo que motivó el cambio en los planes de viaje y su ausencia temporal.

El equipo británico confirmó que Jak Crawford, su tercer piloto, será el encargado de subirse al monoplaza AMR26 en la primera sesión de ensayos libres. Crawford tomará el relevo de Alonso exclusivamente para cumplir con esta instancia reglamentaria, donde los equipos pueden asignar tiempo de rodaje a pilotos jóvenes o suplentes, según publicó la escudería. Durante el resto del fin de semana, Alonso recuperará su plaza y disputará las demás actividades habituales, incluida la clasificación y la carrera principal.

Entre los datos comunicados por Aston Martin, la escudería informó en redes sociales que la situación de Alonso es positiva, afirmando que "todo va bien" para el piloto español. Además, el equipo aclaró que su piloto titular no afronta ningún tipo de contratiempo físico o técnico, y que la decisión de modificar su agenda se debe exclusivamente a circunstancias familiares.

Los preparativos para el Gran Premio de Japón se ven alterados parcialmente con esta ausencia temporal de Fernando Alonso en el inicio del programa. El circuito de Suzuka acogerá este fin de semana una edición más del evento, que a menudo representa desafíos técnicos y estratégicos para las escuderías y pilotos participantes. Según resaltó el equipo en su anuncio, Alonso se reincorporará a partir del segundo entrenamiento libre, integrándose así al desarrollo normal del gran premio.

El medio informó también que el AMR26, monoplaza de Aston Martin, será utilizado por Crawford el jueves durante las tareas de prensa y en la primera práctica, lo que representa una oportunidad para el joven piloto dentro del programa de desarrollo del equipo. Con esta acción, Aston Martin cumple tanto con la normativa de la Fórmula 1 respecto a la participación de pilotos jóvenes como con la reorganización necesaria por la ausencia momentánea de su piloto principal.

Alonso, quien compite para Aston Martin en la actual temporada y cuya carrera deportiva ha estado marcada por diversos logros en la Fórmula 1, permanecerá ausente de los focos mediáticos al menos hasta el viernes, de acuerdo con lo anunciado por el equipo. Las actividades oficiales en pista y su participación con el monoplaza comenzarán una vez se reincorpore a las rutinas de trabajo del equipo.

La expectativa generada en torno al regreso de Alonso al paddock y su desempeño durante el resto del fin de semana se mantiene, mientras que el desarrollo de la primera sesión de ensayos libres permitirá a Crawford sumar experiencia y a la escudería analizar datos técnicos útiles para la puesta a punto de los monoplazas. El equipo aclaró a través de sus canales oficiales que la situación está controlada y no afecta al calendario general previsto para la participación de Aston Martin en el Gran Premio de Japón.