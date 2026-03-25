Apple Business es la nueva plataforma para gestionar dispositivos y servicios empresariales desde una única interfaz

Las organizaciones podrán acceder, a partir del 14 de abril, a Apple Business, una solución integral destinada a la gestión centralizada de dispositivos y servicios empresariales de Apple, disponible en más de 200 países y regiones incluyendo España. De acuerdo con el comunicado compartido por Apple y recogido en su página web, esta plataforma permitirá administrar de manera unificada tanto dispositivos como servicios como el correo electrónico y el calendario, incorporando soporte para dominios personalizados y una serie de herramientas avanzadas de control y protección de datos.

Según detalló el medio Apple, la nueva interfaz integrará funcionalidades previamente disponibles solo en Estados Unidos a través de la suscripción Apple Business Essentials, poniéndolas ahora al alcance de empresas de cualquier tamaño a nivel global como un servicio gratuito. La propuesta ofrece un panel de administración con visión global de los dispositivos Apple dentro de las empresas y la capacidad de controlar ajustes de hardware y software de forma remota y centralizada.

Apple explicó que una de las características distintivas de la plataforma es la integración de los llamados proyectos ‘Blueprint’, que simplifican la configuración de dispositivos mediante ajustes y aplicaciones preinstaladas. Esto permite que los productos estén listos para operar desde el primer momento, sin necesidad de intervención del usuario, lo que facilita la uniformidad operativa en organizaciones con parques tecnológicos diversos. Además, la aplicación asociada a Apple Business permite a los empleados instalar aplicaciones para el trabajo, consultar información de contacto de compañeros y solicitar asistencia técnica desde un mismo lugar.

Entre las prestaciones orientadas a la administración tecnológica, la plataforma habilita la adquisición de almacenamiento adicional de iCloud y el acceso a servicios de AppleCare+ for Business. El sistema asegura la protección de la información empresarial y, a la vez, la privacidad del usuario individual, gracias a la separación criptográfica entre los datos personales y los datos del trabajo en los dispositivos. Para mejorar la incorporación de empleados, Apple Business permite crear cuentas de Apple gestionadas de forma automática mediante la integración con proveedores de servicios de identidad, tales como Google Workspace y Microsoft Entra ID.

El medio Apple puntualizó que la gestión de empleados se optimizará mediante la creación de grupos en función del rol o del equipo de trabajo, lo que posibilitará asignar aplicaciones y responsabilidades específicas a cada usuario. La distribución de aplicaciones empresariales se ejecutará mediante la App Store y contará, además, con una API para administradores que permitirá a los equipos de TI acceder a datos de dispositivos, usuarios, auditorías y servicios de gestión de dispositivos móviles (MDM) para facilitar despliegues a gran escala.

En cuanto a la integración completa de servicios, Apple resaltó que la solución permitirá a las empresas personalizar correos electrónicos, calendarios y directorios utilizando dominios propios o nuevos, lo que fortalece la identidad profesional de las compañías. Herramientas de gestión de marca como Apple Business Connect quedarán integradas en la plataforma, permitiendo administrar nombres, logotipos y datos clave de la identidad corporativa de manera centralizada para su despliegue en Mapas de Apple, Cartera y otras aplicaciones. Las fichas de ubicación en Mapas podrán incluir fotos, descripciones detalladas, horarios y otros datos de utilidad, además de ofrecer posibilidades de destacar promociones o campañas puntuales.

Apple confirmó que la nueva solución brindará estadísticas sobre la interacción de los clientes con las empresas en Mapas, y que las marcas aparecerán de manera destacada en los servicios de Mail y iCloud Mail para maximizar el alcance empresarial. La vicepresidenta de Marketing para Empresas y Educación de Apple, Susan Prescott, declaró a Apple que “hemos aunado las mejores propuestas de Apple para las empresas en una única plataforma sencilla y segura con prestaciones clave para organizaciones de todos los tamaños y sectores, entre ellas la gestión integrada de dispositivos, herramientas de colaboración y nuevas formas de llegar a más clientes”.

Según publicó Apple, tras la introducción de esta plataforma única, los servicios Apple Business Connect, Apple Business Essentials y Apple Business Manager dejarán de estar disponibles y los usuarios deberán actualizar a iOS 26, iPadOS 26 o macOS 26 para utilizar las nuevas funcionalidades. La compañía subrayó que la transición hacia Apple Business busca simplificar operaciones y ofrecer a las empresas capacidades avanzadas sin coste adicional, centralizando todos los procesos organizativos y de seguridad digital en un único entorno, sin importar la envergadura de la organización ni el sector donde opere.