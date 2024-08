Anabel Pantoja se une a la celebración del 68 cumpleaños de su tía Isabel en Castellón

Este fin de semana, Isabel Pantoja vuelve a los escenarios tras unas semanas de baja debido a problemas de salud. La tonadillera ha elegido Castellón para celebrar su 68 cumpleaños - aprovechando su próxima actuación en la ciudad- rodeada de sus amigas más cercanas y de Anabel Pantoja, quien ha querido estar a su lado en este día especial. Una ocasión que no ha querido perderse, por lo que ha llegado esta mañana con una maleta en mano y una sonrisa en el rostro. Antes de entrar al hotel donde se aloja su tía, la influencer ha afirmado: "Y mañana el concierto." En cuanto al estado de salud de Isabel, ha dicho: "No la he visto. Cuando la vea os lo podré decir." Por otro lado, las amigas de Isabel Pantoja han salido del hotel sin la compañía de la cantante y han mantenido un perfil bajo, aunque han mostrado alegría al escuchar hablar de la celebración. Sin embargo, se han mostrado más serias al abordar los rumores sobre el estado de salud de la tonadillera, sugiriendo que Isabel podría no estar pasando por su mejor momento. A pesar de los contratiempos recientes, Isabel Pantoja está disfrutando de su celebración en Castellón y se prepara para retomar su carrera con las pilas cargadas.

