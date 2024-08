Morgan Stanley recibe su primera recomendación bajista del año

(Bloomberg) -- Morgan Stanley recibió la primera recomendación bajista de un analista este año, ya que Mike Mayo de Wells Fargo & Co. rebajó la acción de ponderación de mercado a infraponderar y dijo que su valoración parece alta dada la presión que experimentan algunos negocios.

Mayo señaló que la unidad de gestión patrimonial del banco enfrenta dificultades y que su valoración, líder en la industria, parece demasiado alta. La rebaja lo deja con la única recomendación equivalente a vender entre más de dos docenas de analistas que cubren la acción, según datos compilados por Bloomberg. El analista también citó la presión a la baja sobre los ingresos netos por intereses.

“Morgan Stanley está sobrevaluada en relación con otros bancos de alta capitalización”, escribió Mayo en una nota fechada el 1 de agosto. “Las expectativas parecen demasiado altas”.

Las acciones de Morgan Stanley cayeron hasta un 4,2% en las primeras operaciones del viernes, en medio de una baja más amplia de las acciones estadounidenses, ya que los datos laborales mensuales fueron más débiles de lo esperado y los operadores aumentaron las apuestas sobre los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal este año.

Las acciones del banco han quedado por detrás de sus pares más importantes este año, así como del mercado en general. La acción había subido un 9,1% hasta el cierre del jueves, mientras que el S&P 500 había ganado alrededor del 14%. Morgan Stanley tiene una valoración precio-ganancia futura más alta que sus rivales, dijo Mayo.

Según datos compilados por Bloomberg, la acción tiene 8 recomendaciones de compra, 16 de mantener y 1 equivalente a venta, lo que le otorga la recomendación de consenso más baja desde 2012. Esta semana, su rival de Wall Street Goldman Sachs Group Inc superó a Morgan Stanley en capitalización de mercado por primera vez desde 2020.

Morgan Stanley no parece estar preparado para beneficiarse tanto como Goldman de una mejora en la actividad de los mercados de capital, agregó Mayo.

“Si hay un auge en los mercados de capitales, nuestras cifras para MS podrían resultar demasiado bajas, pero en ese escenario esperaríamos que GS se beneficiara más”, escribió Mayo.

Traducido por Paulina Steffens.

Nota Original: Morgan Stanley Gets Lone Bearish Call as Analyst Mayo Cuts (1)

--Con la colaboración de Emily Forgash.

