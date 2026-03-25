El Pentágono ordenó desplegar 2.000 paracaidistas en Oriente Medio

Washington, 24 mar (EFE).- El Pentágono ha ordenado este martes el despliegue de al menos 2.000 paracaidistas del Ejército de EE.UU. a Oriente Medio en medio del inicio de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar poner un alto a la guerra de Irán.

De acuerdo con funcionarios citados por diversos medios estadounidenses, los paracaidistas que recibieron la orden provienen de la División Aerotransportada que tiene la capacidad de desplazarse a cualquier punto del mundo en un lapso de 18 horas. EFE