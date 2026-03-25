Colombia

Sobreviviente reveló los segundos de terror que vivió antes de la tragedia del avión en Putumayo: “Nos agarramos a las parrillas”

El uniformado describió ruidos inusuales dentro de la aeronave de la Fuerza Aeroespacial de Colombia antes del impacto, lo que ahora forma parte de las indagaciones oficiales

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El siniestro, que dejó 69
El siniestro, que dejó 69 uniformados fallecidos, ocurrió pocos segundos después del despegue en Puerto Leguízamo - crédito prensa MinDefensa

El estruendo que marcó la caída del avión militar en Putumayo, en Puerto Leguízamo, aún permanece en la memoria de quienes lograron sobrevivir, tras el accidente del 23 de marzo. A partir de ese momento, los testimonios comenzaron a reconstruir lo ocurrido dentro del Hércules C-130H FAC-1016, mientras el Hospital Militar confirmó un nuevo reporte sobre el estado de los heridos trasladados a Bogotá.

El accidente se registró pocos segundos después del despegue, en la pista La Tagua, mientras en la aeronave viajaban 127 personas, en su mayoría militares; el balance oficial reportó 69 uniformados fallecidos y 57 lesionados, que reciben atención en diferentes centros médicos del país.

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Uno de los sobrevivientes, Mauro Peñaranda, de 22 años, relató su experiencia en medio del impacto, por lo que en entrevista con CityTV, describió el momento exacto en que la aeronave perdió estabilidad: “El sonido fue estremecedor cuando el avión se desplomó”.

Las Fuerzas Militares publican las
Las Fuerzas Militares publican las primeras imágenes de los militares heridos en el accidente del avión Hércules C-130 - crédito FF. MM/X

Según su versión, antes de la caída ya existían señales de alerta dentro del avión: “Escucharon algunos sonidos muy extraños”. Esa situación generó inquietud entre los ocupantes, mientras el piloto intentó elevar la aeronave; de hecho, Peñaranda indicó que no hubo advertencias claras antes de la emergencia.

En medio de la tensión, los pasajeros buscaron sujetarse para resistir el movimiento. “Nos agarramos a las parrillas (…) pidiendo a Dios”, contó. Instantes después, el impacto provocó que varios perdieran el control dentro del avión: “Unos cayeron por allá, otros por así”.

Sobre la posible apertura de la compuerta, versiones iniciales apuntaron a una maniobra para facilitar la salida. Sin embargo, el sobreviviente sostuvo que la estructura no resistió, “todo se partió y se cayó como un chichicote”.

La Fuerza Aérea Colombiana confirmó
La Fuerza Aérea Colombiana confirmó que el Hércules C-130 sufrió un accidente tras despegar de Puerto Leguízamo; la comunidad ayudó a salvar soldados - crédito @SARGENTOCHALA - @MinMedio/X

Las llamas se extendieron después del impacto, lo que empeoró la condición de quienes iban a bordo. En las imágenes captadas por testigos del accidente se puede observar esa situación; además, el sobreviviente que habló con el medio local afirmó que presenció los hechos sin poder intervenir.

“Unos se quemaron, otros se estaban quemando y yo ya no podía hacer nada”, expresó, al recordar los momentos posteriores al accidente.

Mientras avanzan las investigaciones para establecer las causas del siniestro, el Hospital Militar informó que los pacientes trasladados a Bogotá permanecen bajo supervisión médica constante. El parte señala que reciben atención especializada y continúan en proceso de recuperación.

Las imágenes captadas por testigos
Las imágenes captadas por testigos evidencian la magnitud del impacto y el incendio posterior al choque del avión de la Fuerza Aérea - crédito Reuters

Mandatarios locales reclaman respaldo del Gobierno a Fuerzas Militares

Desde Medellín, durante el congreso de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, varios alcaldes del país expresaron su preocupación por el respaldo del Gobierno nacional a las Fuerzas Militares, tras el accidente del avión Hércules C-130.

El pronunciamiento principal lo hizo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que además preside la asociación. Durante su intervención, envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas y a los sobrevivientes, al tiempo que planteó la necesidad de fortalecer el apoyo institucional a la fuerza pública.

“Manifestamos nuestra solidaridad a las fuerzas militares y a la policía. Exigimos también mayor respaldo concreto a las Fuerzas Militares”, afirmó el mandatario local, que advirtió sobre una serie de accidentes que, según cifras de Asocapitales, ya dejan al menos 100 uniformados fallecidos en cerca de 11 casos.

Durante un encuentro en Medellín, mandatarios locales insistieron en la necesidad de fortalecer las capacidades de la fuerza pública - crédito @CarlosFGalan/X

Galán sostuvo que esta situación refleja debilidades en el acompañamiento estatal: “Las fuerzas requieren recursos para fortalecer capacidades”.

En el mismo escenario, el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, también se refirió al tema con un tono crítico frente a las acciones del Gobierno nacional. El mandatario de la capital antioqueña expresó preocupación por lo que considera una disminución en el apoyo a la fuerza pública.

“Duele ver en lo que quedaron reducidos y el apoyo que se le restó a la fuerza pública”, afirmó. Además, indicó que en encuentros anteriores ya se había solicitado mayor inversión para las Fuerzas Militares, sin que se evidencien avances.

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