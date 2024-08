Martina Terré: "Nunca me había planteado participar en unos Juegos"

Redacción deportes, 2 ago (EFE).- La guardameta Martina Terré (Barcelona, 2002), titular en la selección de Miki Oca y debutante en la competición olímpica, afirmó a EFE que no se imaginaba cómo podían ser los Juegos, porque "nunca" se había planteado participar en ellos.

Terré, que justo entró en la dinámica de la selección tras los Juegos de Tokio y se convirtió en la meta titular, se refiere a la importancia del trabajo emocional que el equipo realiza desde hace dos años e insiste en que más que focalizar en la medalla de oro es el momento de "pensar que el equipo está bien, en el camino".

Pregunta - 21 años y primeros Juegos. ¿Qué es lo más le ha impactado?

Respuesta - La Villa Olímpica, nunca me había encontrado con tantos deportistas. Es increíble. Además he descubierto nuevos deportes, cuando nos ponemos a verlos por televisión. No me imaginaba como podían ser unos Juegos, porque nunca me había planteado participar en unos Juegos.

P - Contra Estados Unidos el equipo español sacó un encuentro adelante y mostró mucho carácter...

R - No jugamos con miedo, siempre intentamos ganar, estamos preparadas para sacar los partidos adelante, pero ellas (las estadounidenses) son personas, deportistas como nosotros y que pueden perder.

P - ¿Han trabajado es aspecto emocional más allá del físico y el técnico para mejorar como equipo?

R - Sí, individual y colectivamente. Hace dos años que trabajamos con un 'coach mental' (Richi Serrés), que nos ayuda a empoderarnos como equipo y como personas para dar el cien por cien en cada partido. Creo que es lo que estamos consiguiendo y todo el trabajo que hemos hecho, no durante esta preparación, sino en los últimos años es grande, no sólo en lo físico o lo técnico, sino esta parte mental que es muy importante a la hora de la verdad.

P - ¿Tan importante es un aspecto como éste?

R - No ayuda, es un añadido más. No éramos un mal equipo antes de la aparición de Richi (Serrés), ahora no sé si seremos mejores, pero igual nos presentamos con otra cara.

P - En las victorias ante Estados Unidos y Grecia, España ha mostrado una especial madurez, ya que son dos equipos de mucha entidad y plantearon partidos diferentes...

R - Nosotros no sabemos a qué jugarán nuestros rivales, tampoco si llegan mejor o peor, pero tenemos que estar preparadas para cualquier tipo de situación. Grecia nos planteó un partido muy duro, en el que estuvieron todo el rato apretándonos, a nosotras no nos salían las cosas en ataque y teníamos que mantenernos con la defensa y es lo que teníamos que hacer.

Ante Estados Unidos conseguimos goles de diferentes jugadoras, pero con poco nos igualaron. Tenemos que mantener todas las situaciones abiertas y llevarnos todos los partidos que podamos, aunque sabemos que todos los equipos juegan, tienen grandes jugadoras. Tenemos que estar satisfechas del trabajo que hacemos cada día y salir del partido sabiendo que lo hemos dado todo.

P - ¿Cómo se ve en lo personal, siendo su debut olímpico?

R - Me veo bien. Tengo que sentirme cómoda, pero depende, porque hay equipos a los que conozco más, otros a los que no. Intento ayudar al máximo.

P - El inicio de España es el soñado, con tres victorias en tres partidos y primeras de grupo....

R - Es el inicio que queríamos, es donde nos queríamos encontrar hoy. Ahora toca mantener esta fuerza con la que salimos a los partidos y también mantener todas estas ganas de ganar a todos los equipos que se nos ponen por delante.

P - ¿Cómo desconecta en su día a día?

R - Intentamos reunirnos en equipo. Al final también es parte de la competición compartir momentos de descanso con tus compañeras. Estamos juntas, jugamos (a cartas), con algunas tienes más 'feeling', vas a tomar café. Cuando estoy sola me pongo a ver partidos por 'streaming', no de waterpolo.

P - ¿Y en esos momentos piensa que están ante una gran oportunidad para lograr el oro?

R - Es el momento para pensar que estamos bien, que estamos en el camino, que hay que ir día a día. No estoy pensando en dónde estaré el día 10 (que es cuando se disputan las medallas), simplemente pensar en el próximo partido, ante Italia, que llevamos dos días sin jugar y ya tengo ganas de volver a jugar. Pasito a pasito y obviamente otros equipos también tienen otros opciones.

P - ¿Tiene el equipo en mente la última final olímpica (perdida ante Estados Unidos muy claramente, 14-5)?

R - No, ahora es un equipo con muchas jugadoras nuevas, no sé qué aspiraciones había, igual son otras. El objetivo es competir, competir bien y ser nosotras mismas. Pase lo pase, mientras estemos satisfechas, no hay que marcarse objetivos que no podemos cumplir.

Francisco Ávila