Los rebeldes tuareg cifran en 131 los militares y mercenarios de Wagner muertos en los combates del mes pasado

Los rebeldes tuareg del norte de Malí han asegurado que sus fuerzas mataron el mes pasado a 84 mercenarios del grupo ruso Wagner y a 47 militares durante los combates en la localidad de Tinzauatene, en el norte del país y cerca de la frontera con Argelia, en uno de los episodios más sangrientos del conflicto reabierto tras la disolución del frágil acuerdo de paz que reinaba hasta la llegada al poder de la actual junta militar maliense. Por la parte de bajas entre los rebeldes, el portavoz del Marco Estratégico Permanente para la Paz, la Seguridad y el Desarrollo (CSP-PSD), el nombre oficioso de los guerrilleros, Mohamed Ramadane, ha hecho saber en su cuenta de la red social X que los combates ocurridos los días 25, 26, 27 de julio se saldaron con nueve muertos, 12 heridos y tres vehículos destruidos. Por contra, a las bajas entre las filas malienses y de Wagner, el portavoz añade que siete de los enemigos de los rebeldes han sido capturados durante estos enfrentamientos, donde los tuareg se han incautado de "gran cantidad de munición y material con información útil". Este pasado lunes, el grupo Iniciativa por África, afín al Kremlin, cifraba en más de una veintena los militares y mercenarios fallecidos en los combates. El Ejército de Malí se ha limitado ha confirmar solo dos fallecidos y 10 heridos. El CSP-PSD añade que "los enfrentamientos contra esta coalición terrorista parte de un maquiavélico designio para ejecutar una limpieza étnica dirigida a despoblar el Azawad de sus nativos" fue realizada "exclusivamente" por los tuareg, aunque el portavoz "extiende su mano" en nombre del grupo "a todos los grupos o estados que sufren la brutalidad del terrorismo de Wagner" para "erradicar este flagelo". El portavoz, por último, denuncia un ataque ocurrido el pasado 30 de julio contra un grupo de mineros procedentes de Níger, Sudan y Chad en la zona de Tinzauatene que se habría saldado con 50 civiles muertos, de acuerdo con la organización tuareg, que apunta a Burkina Faso por proporcionar apoyo para el bombardeo. "El CSP-DPA avisa a la junta de Burkina Faso de que no se meta en en un conflicto que no le concierne, lejos de sus fronteras, y por el que asumirá plenamente las consecuencias", avisa Ramadane. El Ejército de Malí se ha limitado a confirmar un bombardeo en la zona ese mismo día aunque ha matizado que tuvo como objetivo posiciones de los rebeldes tuareg. Las autoridades de Burkina Faso, un país que, como Malí, también está bajo una junta militar próxima a Rusia, no se han pronunciado al respecto.

