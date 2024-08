La provincia filipina de Cavite declara el estado de catástrofe por el vertido del 'Terra Nova'

La provincia filipina de Cavite ha declarado el estado de catástrofe ante la llegada a su costa del vertido del carguero 'Terra Nova', que ha paralizado por completo la actividad pesquera en la zona. El 'Terra Nova' naufragó el jueves de la semana pasada en las inmediaciones de la bahía de Manila debido a la fuerte marejada provocada por el paso del tifón 'Gaemi' en un incidente que acabó con la muerte de un miembro de la tripulación y el completo hundimiento del carguero, que transportaba un millón y medio de combustible diésel con destino a la provincia de Iloilo, en el centro del país. El almacén del carguero que contiene el combustible no ha resultado dañado pero el diésel se está escapando por las válvulas del sistema de distribución, de por sí muy deterioradas por el paso del tiempo. La reparación de estas válvulas ha representado un contratiempo para las maniobras submarinas de extracción del combustible almacenado en el carguero. Los guardacostas quieren primero terminar la fabricación de 19 tapones de metal para sellar el sistema de distribución antes de proceder a sacar el combustible. El teniente Michael John Encina, portavoz del servicio de guardacostas en la provincia de Bataan, ha valorado que la situación, ahora mismo, preocupa pero no alarma, ya que el carguero está expulsando ahora mismo menos de un litro de diésel por hora, frente a los 7,5 litros por minuto que vertía poco después del naufragio, según declaraciones recogidas por el portal Rappler. Sin embargo, la mancha de los primeros días se ha extendido a la provincia de Cavite, al sur de Manila, y es fácilmente observable desde sus costas de Tanza, Noveleta y Rosario, donde los pescadores y, en especial, los marisqueros, han tenido que suspender su trabajo, según el comunicado de las autoridades de la provincia recogido por la cadena ABS-CBN. A la espera de extraer el vertido submarino, especialistas en descontaminación y la población local trabajan sin descanso para contener la mancha con el uso de boyas pero ahora mismo se desconoce cuándo dará permiso el Gobierno para reanudar la actividad. Por otro lado y en el ámbito legal, el ministro de Justicia del país, Jesus Crispin Remulla, ha avanzado este mismo viernes que el Gobierno contempla la presentación de una demanda contra los responsables del carguero, que todavía no han dado señales de vida más de una semana después del naufragio. Remulla ha indicado que la decisión final dependerá de las conclusiones de las reuniones que está mantieniendo con el gobernador de Cavite y el jefe de los Guardacostas, el almirante Ronnie Gil Cavan.

