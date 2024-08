'El Turronero' revela el motivo por el qué Bertín Osborne no se ha sometido a las pruebas de paternidad

José Luis López, el empresario conocido como 'El Turronero', ha roto el silencio sobre varios temas muy polémicos que se encuentran en el foco mediático estas semanas. En unas declaraciones para el equipo de Europa Press, abordó la decisión de Bertín Osborne de no hacerse las pruebas de paternidad y compartió sus observaciones sobre la vida personal de Paloma Cuevas, Luis Miguel, Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk. En cuanto al presentador y su gran amigo Bertín, explicó: "Las personas deciden lo que tienen que hacer en cada momento y él, en este caso, ha decidido eso. Ha sido también una gran confianza lo que ha demostrado al decir que el niño es suyo, es decir, que lo ha declarado públicamente, que lo ha firmado y, bueno, yo creo que eso es lo más interesante de todo lo que ha ocurrido, que él ya se ha autoploclamado padre del niño". Tal y como ha explicaco, cree que el cantante aún no conoce al hijo que tiene en común con Gabriela Guillén: "Yo creo que no". También compartió sus impresiones sobre la relación entre Paloma Cuevas y el cantante, de quienes es gran amigo: "Yo los veo fenomenal. Una pareja muy entregada el uno con el otro. Muy felices, que es lo importante". El empresario también arrojó luz sobre la posible relación entre Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk, quienes fueron vistos juntos por primera vez en una fiesta organizada por él. "Yo sé que estaban allí los dos en mi fiesta, pero no sé si son pareja o no son pareja. Yo creo que amigos por lo menos son, y la verdad es que creo que se llevan bastante bien", comentó.

